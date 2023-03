Pomorskie: W Kościerzynie otwarto nową salę koncertową w szkole muzycznej

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński wziął udział w otwarciu nowej sali koncertowej w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Mazurka Dąbrowskiego w Kościerzynie. Inwestycja kosztowała 15,5 mln zł.

W środę wieczorem w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Mazurka Dąbrowskiego w Kościerzynie otwarto nową salę koncertową. W uroczystości wzięli udział: wicepremier Piotr Gliński, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowcy oraz wykonawcy. Przed premierowym koncertem przecięto symboliczną wstęgę.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński powiedział, że to jest jedna z 711. inwestycji w szkolnictwie artystycznym pierwszego i drugiego stopnia w Polsce w ciągu ostatnich siedmiu lat. "To inwestycja faktycznie służąca przeniesieniu tej szkoły w XXI wiek, a gdy spojrzymy na to, że udało nam się w ciągu siedmiu lat zrealizować podobnych inwestycji bardzo wiele, (…) głównie w takich miejscowościach, jak Kościerzyna" - powiedział. Dodał, że na te działania wydano 1 miliard 400 mln w szkolnictwie artystycznym w ciągu siedmiu lat.

Wicepremier Gliński podkreślił, że cieszy się, iż można pomagać ze wspólnych środków publicznych. "Ta szkoła na pewno będzie pięknie prowadzona, dzieciaki będą się wspaniale uczyć, pedagodzy będą mieli lepsze warunki pracy, a społeczność lokalna będzie korzystała z tego, że ma na wysokim poziomie instytucję kulturalną" - mówił. Podkreślił, że w ostatnich latach nastąpiła olbrzymia zmiana w rozwoju infrastruktury kulturalnej. Dodał, że dzięki inwestycjom termomodernizacyjnym utrzymanie takich szkół jest tańsze i dzięki temu są środki na inne działania. Gliński dodał, że w ciągu ostatnich lat zrealizowano w woj. Pomorskim 1,4 tys. projektów kulturalnych za 2,6 mld zł.

Dyrektor szkoły Katarzyna Karczewska podziękowała wykonawcom, architektom i innym osobom zaangażowanym w trwającą dwa lata budowę.

Nowa sala koncertowa ma widownię na 160 miejsc. Przedsięwzięcie, które kosztowało w sumie 15,5 mln zł, w całości zostało sfinansowane z budżetu państwa, z puli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

