Pomorskie: W listopadzie zakończy się przebudowa stacji kolejowej w Kartuzach

Na stacji w Kartuzach (Pomorskie) gotowe są konstrukcje obu przebudowanych peronów. Będą wiaty, ławki, nowe oznakowanie pomagające w orientacji na stacji oraz gabloty informacyjne. Powstał nowy układ torowy, który wraz z wybudowaną nową łącznicą zapewni sprawne podróże pociągiem w kierunku Trójmiasta - podało PKP Polskie Linie Kolejowej. Prace mają się zakończyć w listopadzie.

Biuro prasowe PKP Polskich Linii Kolejowych podało, że dobiega końca remont stacji kolejowej w Kartuzach.

Wiceminister Infrastruktury Andrzej Bittel, cytowany w komunikacie stwierdził, że polska kolej zmienia się nie tylko w dużych miastach, ale także w mniejszych miejscowościach. "Inwestycje, takie jak ta w Kartuzach, zachęcają podróżnych do wyboru kolei w codziennych podróżach do pracy czy szkoły. Coraz atrakcyjniejszy czas dojazdu do większych aglomeracji oraz wygodniejszy dostęp do pociągów sprawiają, że coraz więcej osób wybiera ten rodzaj transportu, najbardziej ekologicznego, bezpiecznego i przewidywalnego" - zaznaczył.

W komunikacie podano, że gotowe są konstrukcje obu przebudowanych peronów, na których prowadzone są prace wykończeniowe. Z wyższych konstrukcji łatwiej będzie można wsiąść do pociągów. Perony zapewnią oczekiwany przez podróżnych komfort obsługi. Będą wiaty, ławki, nowe oznakowanie pomagające w orientacji na stacji oraz gabloty informacyjne. Nowe oświetlenie LED zapewni dobrą widoczność także po zmroku. Ułatwieniem w dostępie do kolei dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się będą pochylnie na perony. Dla osób niewidomych i niedowidzących powstały ścieżki naprowadzające. Dla miłośników dwóch kółek zamontowane będą stojaki rowerowe.

Podróżni skorzystają z nowej infrastruktury w listopadzie br.

W tym czasie uruchomiona zostanie też nowa mijanka w Dzierżążnie. Jak zapewniono w komunikacie, poprawi ona przepustowość na trasie z Kartuz do Gdańska.

Ponadto, kończą się prace na nowym, 3-kilometrowym odcinku linii kolejowej nr 214 Somonino - Kartuzy. Łącznica umożliwi jazdę pociągów z Kościerzyny i Somonina przez Kartuzy w kierunku Trójmiasta bez konieczności zmiany czoła składu, co - zdaniem kolejarzy - skróci czas podróży.

Prezes zarządu PKP PLK Ireneusz Merchel, cytowany w komunikacie stwierdził, że realizowane zadanie na linii z Kartuz do Glincza wraz z tzw. bajpasem kartuskim w kierunku Gdańska to przykład inwestycji, która zwiększy atrakcyjność kolei w ruchu regionalnym. "Zadanie jest istotną częścią większego projektu modernizacji trasy z Bydgoszczy do Trójmiasta. Dzięki realizacji zadania linia nr 201 stanie się dostępniejsza dla podróżnych, a portowi w Gdyni umożliwi odprawę większej ilości towarów przewiezionych koleją".

Koszt prac w ramach zadania pn. "Prace na odcinku Glincz - Kartuzy" to blisko 180 mln zł netto. Zakończenie wszystkich robót planowane jest w marcu 2024 r.

Jak zapewniło biuro prasowe PKP PLK modernizacja linii kolejowej nr 201 na odcinku Maksymilianowo - Kościerzyna - Gdynia, do której linia nr 229 odc. Glincz - Kartuzy jest linią styczną, poprawi połączenia pasażerskie Kaszub z Trójmiastem i Bydgoszczą. W komunikacie wskazano, że przewoźnicy będą mogli przygotować lepszą ofertę połączeń dalekobieżnych, regionalnych oraz aglomeracyjnych. Będzie lepsze skomunikowanie z innymi środkami transportu, a dobudowa torów oraz elektryfikacja poprawi przepustowość linii, po której będzie mogło kursować więcej pociągów pasażerskich i towarowych. Inwestycja poprawi warunki przewozu towarów do portu w Gdyni, zwiększy jego potencjał, co przełoży się na rozwój gospodarki Trójmiasta i całego regionu.

Realizacja prac budowlanych na linii nr 201 zaplanowana jest na lata 2024-2028. Na liniach stycznych - na tzw. bajpasie kartuskim oraz na linii nr 229 Glincz - Kartuzy wraz z budową nowego odcinka linii nr 214 w obrębie stacji Kartuzy - prace rozpoczęły się w 2021 r.