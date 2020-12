Pomorskie: W niedzielę wracają pociągi na trasę Chojnice–Kościerzyna

PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły kolejny etap prac na odcinku między Brusami i Lipuszem (Pomorskie), co umożliwi powrót pociągów na trasie Chojnice–Kościerzyna - poinformował w piątek Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP PLK.

"Wykonane prace pozwolą na powrót pociągów na trasę Chojnice-Kościerzyna od niedzieli 13 grudnia. Pomiędzy Brusami i Lipuszem wymieniono szyny na odcinku 15 km. Prace prowadzone były od początku listopada. W tym czasie była zastępcza komunikacja autobusowa" - wyjaśnił Zieliński.

Na inwestycję wydano prawie 7,5 mln zł.

Po zamontowaniu w 2021 r. nowych urządzeń sterowania ruchem i uzyskaniu wymaganych pozwoleń pociągi pasażerskie między Chojnicami i Kościerzyną pojadą z prędkością do 120 km/h, zamiast 80-50 km/h. Dzięki temu podróż między tymi miastami skróci się o ok. 20 minut i zajmie ok. godzinę.

Wykonane zadanie było kontynuacją prac na linii Chojnice-Kościerzyna. W latach 2015-2020, za ponad 46 mln zł ze środków budżetowych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wymieniły szyny i podkłady na blisko 30-kilometrowym odcinku. Wyremontowano także 55 przejazdów kolejowo-drogowych m.in. w Żabnie koło Chojnic, Lubni i w Brusach. Wyremontowano dwa wiadukty kolejowe w Chojnicach i Lipuszu, co przełożyło się na poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu pociągów. Stalowa konstrukcja kratownicowa została oczyszczona i zabezpieczona przed korozją, poprawiając parametry i estetykę obiektów.