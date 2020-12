Pomorskie: W Sopocie powstanie strefa woonerf

W Sopocie powstanie pierwszy tzw. woonerf, czyli podwórzec, będący jednocześnie ulicą, deptakiem i miejscem spotkań mieszkańców. Planowana inwestycja obejmie kwartał ulic: Parkowa – Kordeckiego – al. Wojska Polskiego – Kilińskiego. Koszt przedsięwzięcia to ponad 12,2 mln zł.

W wolnym tłumaczeniu woonerf oznacza "ulicę do mieszkania"; polskim określeniem jest podwórzec. W skrócie, termin ten dotyczy sposobu projektowania ulicy w strefie zurbanizowanej tak, aby przy zachowaniu podstawowych funkcji uspokoić na niej ruch - stworzyć przestrzeń o wysokim poziomie bezpieczeństwa i walorach estetycznych, gdzie przyjemnie można spędzić czas. Idea pojawiła się w latach 70. XX wieku w Holandii.

Do końca przyszłego roku woonerf powstanie także w nadmorskiej części Sopotu przy ul. Parkowej.

"To będzie najdłuższy woonerf w Polsce. Zwykle mają one od 100 do 300 metrów. Nasz osiągnie długość ponad 1200 metrów kwadratowych. Balans między ruchem rowerowym, samochodowym i pieszym to rozwiązania stosowane w wielu europejskich miastach i jak pokazuje doświadczenie, znacząco poprawiają jakość życia nie tylko okolicznych mieszkańców, ale wszystkich użytkowników tych przestrzeni"- powiedział wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski, zacytowany w przesłanym PAP komunikacie prasowym.

Planowana inwestycja obejmie kwartał ulic: Parkowa - Kordeckiego - al. Wojska Polskiego - Kilińskiego.

Cytowany w komunikacie prezydent Sopotu Jacek Karnowski przyznał, że mieszkańcy kurortu początkowo nie byli przekonani do projektu przekształcenia ulic w woonerf. Obawiali się zmniejszenia liczby miejsc postojowych oraz wymiany nawierzchni na taką, która może powodować hałas. "Akceptacja mieszkańców była dla nas bardzo ważna. Dlatego poświęciliśmy dużo czasu na spotkania, symulacje, prezentacje wizualizacji, by w efekcie wprowadzić zmiany w projekcie, które uwzględniły postulaty mieszkańców" - podkreślił Karnowski.

Jak wyjaśniła Katarzyna Alesionek z biura promocji i komunikacji społecznej Urzędu Miasta Sopotu, głównym celem realizacji inwestycji jest stworzenie warunków odpływu wód opadowych w zlewniach Potoku Karlikowskiego i Potoku Haffnera do Zatoki Gdańskiej, jak również ochrona przed podtopieniami w dolnym tarasie miasta poprzez budowę miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w kwartale ulic Parkowa - Kordeckiego - Al. Wojska Polskiego - Kilińskiego.

Urzędniczka poinformowała, że w ramach przedsięwzięcia przebudowana zostanie sieć gazowa wraz z przyłączami do posesji, powstanie tzw. strefa woonerf. Nastąpi modernizacja oświetlenia ulicznego oraz uporządkowanie pozostałej istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej. Ulice i chodniki otrzymają nową nawierzchnię. Nasadzona zostanie zieleń, która oprócz poprawy walorów, zatrzyma część wód opadowych w miejscu ich powstania.

Na końcu ul. Poniatowskiego, przy wejściu na bulwar nadmorski, przewidziano montaż "Bramy do morza". Będzie to instalacja przestrzenna nawiązująca do łuku, który niegdyś znajdował się przy wejściu na sopockie. Zostanie ona wykonana z rur stalowych oraz ręcznie kutych elementów dekoracyjnych.

Za realizację inwestycji odpowiada firma budowlano-drogowa MTM S.A, która zgodnie z podpisaną umową będzie musiała zakończyć zadanie do 31 grudnia 2021 r. Pierwsze prace rozpoczną się tuż po nowym roku.

Koszt przedsięwzięcia to ponad 12,2 mln zł. Budowa będzie prowadzona w ramach dwóch projektów unijnych: "Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu, uchodzących do Zatoki Gdańskiej" oraz "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii".