Pomorskie: W Trójmieście najemcy dwa razy aktywniejsi od deweloperów

Trójmiasto jest kolejnym rynkiem biurowym, na którym aktywność najemców w 2022 roku była znacznie wyższa niż działania deweloperów - poinformowała firma Knight Frank w podsumowaniu IV kwartału oraz całego 2022 roku na rynku biurowym w Trójmieście.

"Aktywność trójmiejskich deweloperów zakończyła się na pierwszej połowie 2022 roku, kiedy do użytku oddano 50 600 m kw. powierzchni. W drugiej połowie roku nie została ukończona żadna inwestycja. Wolumen nowej podaży w Trójmieście w ubiegłym roku stanowił 12 proc. powierzchni ukończonej na głównych regionalnych rynkach, a przy tym był o 30 proc. niższy w porównaniu do 2021 roku. Największymi zrealizowanymi w 2022 roku projektami były: Format (16 000 m kw., Torus) oraz K2 (10 900 m kw., Vastint Poland)" - przekazała w komunikacie prasowym Iwona Mitros z Knight Frank.

Jak podano, optymistycznie nie przedstawia się również realizowana obecnie powierzchnia biurowa.

"Na koniec grudnia 2022 roku w budowie znajdowało się ponad 59 200 m kw. Jest to wolumen znacznie niższy w porównaniu do lat poprzednich, kiedy w trakcie realizacji było średnio 150 000 - 200 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Na koniec ubiegłego roku największymi inwestycjami na etapie realizacji były: Waterfront II w Gdyni (14 500 m kw., Vastint Poland) oraz Punkt w Gdańsku (12 500 m kw., Torus)" - napisano.

"Trójmiasto zgarnia najważniejsze nagrody dla miast, które wyróżniają się względem atrakcyjności dla branży BSS. Nie powinno właściwie nikogo dziwić, że organizacje chętnie wybierają na swoje lokalizacje miasta z silnym zapleczem edukacyjnym oraz bogate w ofertę kulturowo-rekreacyjną dla mieszkańców. W 2022 roku najemcy, w przeciwieństwie do deweloperów, byli aktywni na trójmiejskim rynku biurowym. Odnotowany wolumen transakcji najmu wyniósł blisko 101 000 m kw. i był zbliżony do popytu odnotowanego w roku 2021 (108 000 m kw.). W odniesieniu do średniego poziomu rocznego z ostatnich 5 lat, rezultat był wyższy (96 600 m kw.)" - komentuje cytowany w komunikacie Leasing Manager w Knight Frank Maciej Kandybowicz.

Iwona Mitros wskazuje w komunikacie, że większość umów zawartych w 2022 roku stanowiły nowe transakcje - 68 proc. (ponad 68 500 m kw.), natomiast renegocjacje wyniosły 21 proc. całkowitego popytu, a ekspansje 11 proc.

"Mimo znacznej aktywności najemców, współczynnik pustostanów w Trójmieście wzrósł o 1 punkt procentowy. względem roku 2021 i na koniec grudnia 2022 roku wyniósł 13,3 proc. Jednak w związku z brakiem nowych inwestycji oddanych do użytku w IV kwartale roku, wskaźnik obniżył się w porównaniu do III kw. o 0,2 punkty procentowe. Warto podkreślić, że jest to trzeci najniższy współczynnik pustostanów wśród miast regionalnych, zaraz za Szczecinem i Poznaniem" - dodaje cytowana w komunikacie konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank Katarzyna Bojar.

Jak podaje w komunikacie Iwona Mitros, czynsze wywoławcze w Trójmieście na koniec 2022 roku wahały się od 10,00 EUR do 15,00 EUR za m kw. miesięcznie i w niektórych budynkach uległy delikatnemu wzrostowi.

"Utrzymująca się wciąż wysoka dostępność powierzchni biurowej może zachęcać najemców do podejmowania renegocjacji stawek czynszu i pakietów zachęt. Z drugiej strony, wysokie koszty budowy, a także wzrost kosztów obsługi kredytów budowlanych może skutecznie zahamować możliwości negocjacyjne inwestorów, zwłaszcza w nowych budynkach. Wciąż zauważalny jest wzrost stawek opłat eksploatacyjnych z uwagi na postępujący wzrost cen usług oraz mediów, które na koniec grudnia 2022 roku kształtowały się w przedziale od 15,00 do 25,00 PLN/m kw. na miesiąc" - poinformowała.

