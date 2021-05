Pomorskie: W Trójmieście nie ma problemu z wynajmem pokoi w hotelach

W popularnych trójmiejskich hotelach nie ma problemu z wynajmem pokoi na najbliższe dni. Turystów nie zachęca pogoda.

Zgodnie z rozporządzenie Rady Ministrów od soboty, 8 maja do 5 czerwca br. działalność wznowiły hotele - z wyjątkiem strefy restauracyjnej i welness&spa. W hotelach obowiązuje jednak limit gości - maksymalnie 50 proc. zajętych pokoi. Restauracje hotelowe pozostają zamknięte do 14 maja br., posiłki są serwowane tylko do pokoi, ale wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową. Także do 14 maja, lokale gastronomiczne mogą sprzedawać posiłki tylko na wynos.

Jak dowiedziała się PAP w sobotę, w sopockim hotelu Sheraton położonym tuż koło mola w ciągu najbliższych dni nie powinno być problemu z wynajmem pokoi nawet dla kilkuosobowych grup.

"Mamy wolne miejsca. Do standardowej oferty dołączamy normalne śniadanie, co prawda jeszcze nie w restauracji, ale donoszone do pokoju przez kelnera" - powiedział PAP pracownik recepcji sopockiego hotelu.

Wolne miejsca są również w położonym w Górnym Sopocie Hotelu Opera czy znajdującym się nad morzem Radisson Blu Hotel Sopot.

Nie powinno być również problemu ze znalezieniem noclegu w Gdańsku. W hotelu Hilton leżącym nad Motławą są również wolne miejsca.

Śniadania są podawane do pokoi.

Położony tuż koło plaży i kortów tenisowych Hotel Nadmorski w Gdyni ma również wolne miejsca. "Siłownia jest zamknięta. Śniadania są donoszone przez kelnerów do pokojów. Mamy miejsca dla grup kilkuosobowych" - powiedziała PAP pracownica recepcji.

Wolne pokoje są również w położonych niedaleko Skweru Kościuszki Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront oraz Mercure Gdynia Centrum.

Wizytom turystycznym nie sprzyja jednak pogoda, bo na Wybrzeżu jest około 10 stopni C. i przelotnie pada deszcz.

