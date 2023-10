Pomorskie: W zabytkowym budynku przy dworcu kolejowym w Kartuzach powstanie Centrum Organizacji Pozarządowych

W zabytkowym budynku przy dworcu kolejowym w Kartuzach powstanie Centrum Organizacji Pozarządowych. Gmina otrzymała na I etap inwestycji 1,1 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W piątek w Kartuzach odbyła się konferencja prasowa wiceministra w resorcie funduszy i polityki regionalnej Marcina Horały w sprawie przekazania gminie Kartuzy dofinansowania na przebudowę i adaptację zabytkowego budynku pokolejowego w Kartuzach.

"W ramach programu Polski Ład, edycji dotyczącej Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, udało się pozyskać ponad milion złotych na remont jednego z zabytkowych budynków dworca w Kartuzach. Wymaga on remontu, wymaga modernizacji i dzięki temu zyska nowy blask, ale przede wszystkim będzie mógł być siedzibą ważnych społecznie inicjatyw" - mówił w piątek wiceminister w resorcie funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała.

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich podkreślił, że w Kartuzach, wspólnie z samorządem, prowadzonych jest wiele inwestycji.

"Nie tak dawno podsumowywaliśmy inwestycję związaną z oczyszczaniem jezior kartuskich, ale przecież w budowie jest też drugi etap obwodnicy, jest też przecież dworzec i przebudowa torów kolejowych. Same prace torowe, to 200 mln zł. Za chwilę dadzą one efekt w postaci zwiększenia liczby połączeń z Kartuzami (…). Będziemy pracować nad tym, aby takich inwestycji było jak najwięcej. Inwestycji, które cieszą mieszkańców, ale są też dla nich bardzo ważne" - powiedział.

Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński wyjaśnił, że zabytkowy budynek został zakupiony od Polskich Kolei Państwowych dwa lata temu.

"Ten program da nam możliwość zrealizowania pierwszego etapu zadania. W budynku będą się mieścić organizacje pożytku publicznego. Mają one służyć, oczywiście, mieszkańcom" - podkreślił.

"Szacunkowa wartość realizacji tej inwestycji, to 3,5 mln zł. Podzieliliśmy to zadanie na dwa etapy. Pierwszy z nich jest szacowany na 1 mln 650 tys. zł, z czego 1,1 mln zł pochodzi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Pozostałe środki będą pochodziły z budżetu gminy" - tłumaczył burmistrz i dodał, że zakończenie pierwszego etapu prac planowane jest na listopad 2024 roku.

W I etapie planowane jest m.in. wykonanie prac rozbiórkowych, wykonanie elementów konstrukcyjnych klatki schodowej i przygotowanie szybu windowego. Ponadto wykonana zostanie izolacja termiczna oraz modernizacja dachu. Przewidziano też montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.

Odnowiony budynek ma służyć lokalnej społeczności, w tym organizacjom pozarządowym, które będą tam mogły organizować spotkania, szkolenia, porady prawne lub księgowe. Ma to być także zaplecze techniczne dla działających stowarzyszeń, w tym stowarzyszeń senioralnych.