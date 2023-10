Pomorskie: Wojewoda wydał decyzję na budowę sieci przesyłowej między Choczewem a Żarnowcem

Wojewoda pomorski wydał decyzję lokalizacyjną na "Budowę linii Choczewo – Żarnowiec". Inwestycja stanowi część planowanego systemu elektroenergetycznego koniecznego do przesłania mocy z Morskich Farm Wiatrowych zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim do Krajowego Systemu Energetycznego.

"Program rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce zakłada, że do roku 2040 farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim będą dostarczać do krajowego systemu elektroenergetycznego ok. 20 proc. całego dzisiejszego potencjału wytwórczego. Aktualnie energia elektryczna jest przesyłana do naszego regionu, ale po uruchomieniu MFW sytuacja się odwróci. Wytwarzana na Pomorzu energia będzie płynąć w głąb kraju. Dlatego tak istotne są sieci przesyłowe do wyprowadzania mocy z Morskich Farm Wiatrowych" - przekazał PAP wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Decyzja, która została wydana przez wojewodę pomorskiego dotyczy "Budowy linii Choczewo - Żarnowiec" - rozbiórki istniejącej linii i budowy nowej linii kablowej.

"Inwestycja objęta niniejszą decyzją dotyczy rozbiórki istniejącej linii 110 kV Żarnowiec - Opalino i budowy nowej linii kablowej 110 kV relacji Żarnowiec - Opalino w ramach zadania inwestycyjnego pn.: +Budowa linii 400 kV Choczewo - Żarnowiec+. Inwestycja ta stanowi część planowanego systemu elektroenergetycznego koniecznego do wyprowadzenia mocy z Morskich Farm Wiatrowych zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim i wprowadzenia jej do Krajowego Systemu Energetycznego" - czytamy w opublikowanej decyzji wojewody.

"Energia musi zostać w sposób bezpieczny i niezawodny doprowadzona kablami do lądu i znajdujących się tam stacji transformatorowych połączonych z Krajowym System Elektroenergetycznym (KSE)" - przekazał wojewoda Drelich.

Wyjaśnił, że dotychczas wydał 21 decyzji dotyczących MFW i infrastruktury niezbędnej do ich uruchomienia i przesyłu energii. "Najbardziej zaawansowany projekt realizowany w polskiej części Morza Bałtyckiego to Balic Power. Farma powstaje na Bałtyku, 22 km od brzegu, w okolicy Łeby i Choczewa" - zaznaczył.

Przypomniał, że będzie ona w stanie zasilać rocznie czystą energią ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych przez ponad 25 lat. "Zgodnie z harmonogramem montaż fundamentów rozpocząć się ma w 2024 roku, w kolejnym turbin, kabli i stacji, a w 2026 r. farma ma zostać oddana do użytku" - przekazał Drelich.

Dodał, że w porcie w Łebie powstaje baza serwisowa, gdzie znajdą się m.in. magazyny części zamiennych, warsztaty i przestrzenie biurowe. Na terenie bazy w trybie ciągłym pracować ma ok. 50 osób odpowiedzialnych za jej utrzymanie.

"Nowa infrastruktura elektroenergetyczna na Pomorzu nie tylko odpowiada na wyzwania związane z transformacją polskiej energetyki ale ma też strategiczne znacznie dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju i tworzenia impulsów rozwoju gospodarczego" - ocenił wojewoda.