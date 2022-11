Pomorskie: Wojewoda wydał pozwolenie na budowę dla stacji elektroenergetycznej w Choczewie

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich wydał pozwolenie na budowę dla stacji elektroenergetycznej w Choczewie. To pierwszy obiekt stacyjny, który Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zrealizują dla wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych powstających na Bałtyku.

Jak poinformowało w piątek biuro prasowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w ramach inwestycji sieciowych PSE wybudują dwie stacje - jedną w gminie Choczewo, drugą w gminie Słupsk - oraz ponad 250 km linii najwyższych napięć, którymi zielona energia popłynie w głąb kraju. Wojewoda pomorski Dariusz Drelich wydał decyzję "Pozwolenie na budowę dla stacji elektroenergetycznej w Choczewie".

Stacja Choczewo ma być gotowa do odebrania mocy z morskich wiatraków w 2025 r., a wszystkie prace budowlane związane z docelowym funkcjonowaniem stacji zostaną zakończone dwa lata później. Finalnie energia do odbiorców na Pomorzu, ale też do centrum i na południe Polski, popłynie czterema nowymi liniami wychodzącymi z SE Choczewo.

Jak podkreślił wojewoda Drelich, nowe źródła energii i infrastruktura przesyłowa zwiększą pewność stabilnych i bezpiecznych dostaw energii do wszystkich odbiorców. Nowe instalacje przesyłowe - zarówno stacje, jak i linie - umożliwią również przyłączanie kolejnych odnawialnych źródeł energii na Pomorzu.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju.

Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej. PSE są właścicielem ponad 15 tys. km linii oraz 110 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

