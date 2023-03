Pomorskie: Wojewoda wydał zgodę na rozpoczęcie rozbudowy obwodnicy Słupska

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich podpisał zezwolenie na budowę kolejnego etapu drogi ekspresowej S6, na odcinku Słupsk-Bożepole Wielkie – poinformował w piątek rzecznik rządu Piotr Müller. Zaznaczył, że jest to budowa drugiej jezdni w ciągu istniejącej obwodnicy Słupska.

"Dziś ważna decyzja dla mieszkańców Słupska, która fizycznie rozpoczyna prace przy rozbudowie obwodnicy miasta. To przybliża nas do kolejnych prac nad odcinkami, które finalnie połączą się z otwartą już Trasą Kaszubską" - powiedział, cytowany w przesłanym komunikacie, Piotr Müller.

Zaznaczył, że droga ekspresowa S6 "jest prawdziwą rewolucją drogową na Pomorzu".

Z komunikatu przesłanego przez zespół obsługi posła Piotra Müllera wynika, że w piątek wojewoda pomorski Dariusz Drelich podpisał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Chodzi o budowę drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie - zadanie 1: druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska.

"Dzięki inwestycji skróci się czas podróży ze Słupska do Trójmiasta" - ocenił Müller i dodał, że trasa przyczyni się do rozwoju komunikacyjnego całego Pomorza.

Inwestycja polega na budowie jezdni w ciągu istniejącej południowej obwodnicy Słupska, dlatego - jak podano w komunikacie - nie spowoduje zmian w istniejących powiązaniach drogi ekspresowej. W ramach zadania powstanie północna jezdnia trasy S6 w trzech odcinkach oraz poszerzenie jezdni południowej do szerokości 10 m. Na początku i końcu każdego odcinka projektowana droga będzie dowiązana do istniejącego przekroju dwujezdniowego obwodnicy. Jezdnię północną zaprojektowano o szerokości 7 m (2 x 3,5 m) z opaską wewnętrzną i pasem awaryjnym.

W komunikacie zapewniono, że realizacja drugiego etapu obwodnicy Słupska przyczyni się do poprawy warunków ruchu na odcinkach istniejących dróg, w szczególności na obecnie funkcjonującej drodze ekspresowej nr 6.

W efekcie budowy drogi ekspresowej nastąpi zdecydowane zwiększenie komfortu jazdy i bezpieczeństwa ruchu, skróci się także czas podróży. Poprawa płynności znacznie zmniejszy liczbę wypadków drogowych.

"Jest mi niezmiernie miło, że mogłem być częścią tej inicjatywy, która w sposób bezprecedensowy usprawni poruszanie się po całym Pomorzu. Nie byłoby to możliwe bez decyzji premiera Mateusza Morawieckiego oraz rządu z 2020 r. o pełnym finansowaniu trasy S6" - zaznaczył Müller.

Budowa drogi ekspresowej S6 została podzielona na kilka etapów. Pod koniec ubiegłego roku oddano do użytkowania trzy odcinki między miejscowością Bożepole Wielkie a Gdynią, o długości ok. 42 km.

Pozostałe zadania, w ramach powstającej nowej drogi szybkiego ruchu S6 to budowa prawie 11-kilometrowego odcinka od węzła Leśnice do węzła Skórowo, ponad 13 kilometrowego fragmentu drogi od węzła Skórowo do węzła Bobrowniki, 16-kilometrowy odcinek od węzła Bobrowniki do końca obwodnicy Słupska oraz druga jezdnia obwodnicy Słupska o długości ponad 9,5 km

W przesłanym komunikacie wskazano, że umowy na realizację odcinków S6 w województwie pomorskim, łącznie z obwodnicą Metropolii Trójmiejskiej, zostały już podpisane. Podkreślono również, że wszystkie pozostałe odcinki trasy S6 łączące Trasę Kaszubską - Lębork - Słupsk - Koszalin oraz Obwodnicę Metropolii Trójmiejskiej "mają swoich wykonawców, zapewnione finansowanie i przechodzą do fazy realizacji".

