Pomorskie: Wydano pozwolenie na kolejny etap budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej

Wojewoda pomorski wydał zgodę na kolejny etap budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Obejmuje on odcinek od węzła Żukowo do węzła Gdańsk-Południe.

We wtorek w okolicy węzła Gdańsk Południe wojewoda pomorski Dariusz Drelich podpisał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), w ramach budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, które umożliwi rozpoczęcie prac na odcinku łączącym węzeł Gdańsk Południe z węzłem Żukowo.

"Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej to chyba najważniejsza, najbardziej wyczekiwana i najbardziej potrzebna inwestycja drogowa Pomorza, jeżeli chodzi o natężenie ruchu. Chociażby na tych odcinkach obecnie działającej Obwodnicy Trójmiasta, które ma odciążyć" - podkreślił wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich wskazał, że w związku z tym, że Zezwoleniu Na Realizację Inwestycji Drogowej nadano rygor natychmiastowej wykonalności, można od razu rozpoczynać prace.

"To jest niewątpliwie kluczowe zadanie dla naszego dalszego rozwoju. Dla rozwoju Pomorza, dla rozwoju portów. Będzie umożliwiało płynne przenoszenie ruchu, szczególnie tranzytowego. Odciąży głównie Trójmiasto, poprawi komfort życia mieszkańców i będzie umożliwiało zorganizowanie ruchu w taki sposób, że będzie się on odbywał płynnie (…). Bardzo się cieszę, że udaje nam się realizować tą wielką inwestycję w terminach założonych w harmonogramie" - zaznaczył.

Dyrektor gdańskiego oddziału GDDKiA Karol Markowski zapewnił, że wykonawca dołoży wszelkich starań, by inwestycję przeprowadzić jak najsprawniej.

"Chociaż nie ukrywam, że obawiamy się, że ona jednak będzie odczuwalna dla mieszkańców, dla kierowców. Chciałbym również poprosić mieszkańców i kierowców o wyrozumiałość, ponieważ nie da się takiej dużej inwestycji wybudować bez utrudnień. Natomiast to co nas czeka, czyli docelowa sieć dróg ekspresowych, która będzie otaczała Trójmiasto, to jest tak spektakularna rzecz, że naprawdę warto będzie się chwilę pomęczyć" - mówił.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej (OMT) umożliwi sprawny przejazd od autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S7 na zachód i północ województwa pomorskiego. OMT przywróci też możliwość prowadzenia dalekobieżnego tranzytu trasą S6 wzdłuż wybrzeża Bałtyku, w kierunku Lęborka, Słupska, Koszalina i Szczecina. Zapewni dostępność komunikacyjną terenów leżących wzdłuż obecnych dróg krajowych nr 7 i 20. Odblokuje centra Żukowa i Chwaszczyna oraz odciąży istniejącą Obwodnicę Trójmiasta.

