Pomorskie: Wydano zezwolenie na rozbudowę węzła Gdańsk Południe

Wojewoda pomorski wydał decyzje o zezwoleniu na rozbudowę węzła Gdańsk Południe, gdzie Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej połączy się z Obwodnicą Trójmiasta i Południową Obwodnicą Gdańska.

Decyzję o zezwoleniu na rozbudowę węzła Gdańsk Południe podpisano w piątek w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

"Dzisiaj rozpoczynamy inwestycję drogową, która ma kluczowe znaczenie dla całej sieci dróg ekspresowych i krajowych na Pomorzu. Ma również znaczenie dla dalszego rozwoju portów (…). Ta inwestycja będzie rozwiązywała problemy mieszkańców Pomorza, szczególnie mieszkańców Trójmiasta" - podkreślił wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Rozbudowa węzła Gdańsk Południe jest częścią budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Odcinek tej trasy pomiędzy węzłami Żukowo i Gdańsk Południe będzie liczyć ok. 16 km długości. Oprócz rozbudowy węzła Gdańsk Południe w ramach inwestycji przewidziano m.in. wykonanie obwodnicy Żukowa o długości ok. 7 km oraz węzłów Żukowo i Lublewo. Obwodnica Żukowa połączy się z drogą krajową nr 7 w miejscowości Przyjaźń i poprzez węzeł Żukowo zostanie doprowadzona do drogi krajowej nr 20 w miejscowości Glincz. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia. Koszt robót budowlano-montażowych wynosi ok. 777 mln zł, a całość inwestycji to 1,17 mld zł.

Zastępca dyrektora gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku Waldemar Chejmanowski wyjaśnił, że uzyskanie ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - wyj. PAP) jest bardzo ważnym wydarzeniem dla budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. "Wydany dziś ZRID dotyczy węzła Gdańsk Południe, czyli w tej chwili największego węzła w naszym województwie, który łączy dwie ważne drogi ekspresowe: drogę ekspresową S7 z Warszawy i drogę ekspresową S6 z portu oraz autostradę A1" - powiedział.

W trakcie budowy jest już odcinek Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej między węzłami Chwaszczyno i Żukowo. Jak zaznaczył Waldemar Chejmanowski, ważne jest, aby budowę tych dwóch odcinków skoordynować. "Jeden odcinek bez drugiego odcinka w stu procentach nie może funkcjonować, z racji tego, że łączą się one na węźle Żukowo. Z tego też powodu dzisiejsze wydarzenie jest bardzo ważne. Wykonawca jest zmobilizowany i od razu przystępujemy do robót budowlanych" - mówił.

Dodał, że kontynuowane jest procedowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID na pozostałą część inwestycji pomiędzy węzłem Gdańsk Południe a węzłem Żukowo. "Na kolejne zezwolenie czekamy. Mamy nadzieję, że uzyskamy je jeszcze w lutym" - wskazał Chejmanowski.

