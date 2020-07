Pomorskie: Zakończono modernizację części DW 515

Zakończyła się modernizacja prawie 6-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 515 z Malborka do Grzymały (Pomorskie). Przebudowa kosztowała ok. 32 mln zł. Inwestycja została sfinansowana z budżetu samorządu województwa pomorskiego.

Jak poinformowała Dorota Patzer z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w środę odbyła się uroczystość zakończenia inwestycji.

"Od lat konsekwentnie poprawiamy stan dróg wojewódzkich na terenie Powiśla. Ledwo kilka tygodni temu spotkaliśmy się w Prabutach na zmodernizowanej drodze wojewódzkiej 521. W 2019 r. na naprawy, modernizacje i bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich, ze środków własnych samorząd wydał ponad 159 mln zł. Inwestujemy tylko w główne arterie, ale wspieramy także prace na mniejszych drogach czy dojazdach do pól. Jest to możliwe dzięki wparciu finansowemu Unii Europejskiej i to ma miejsce w przypadku drogi 515. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło około 23 mln zł" - powiedział marszałek pomorski Mieczysław Struk.

Droga wojewódzka 515 łączy Susz z Malborkiem. W 2015 r. przejeżdżało tędy ponad 4 tys. pojazdów dziennie Obecnie ruch jest jeszcze większy. Prace budowlane były prowadzone na długości prawie 6 km. Przebudowa objęła odcinek od granicy Malborka do Grzymały. Prace trwały dwa lata.

W trakcie przebudowy drogi wykonano nowe podłoże i położono nawierzchnię z masy bitumicznej minimalizującej hałas drogowy. Wybudowane zostały także przystanki autobusowe wraz z zatokami. Powstały ciągi pieszo-rowerowe. Przebudowana została kanalizacja deszczowa oraz zjazdy na posesje i pola.

W trakcie inwestycji zadbano o ekologię. Ograniczono do minimum wycinkę drzew, a w ramach rekompensaty posadzonych zostało ponad pół tysiąca nowych sadzonek.