Pomorskie: Zakończono przebudowę dworca kolejowego w Tczewie

Po trwającej dwa lata modernizacji oficjalnie otwarto w czwartek dworzec kolejowy w Tczewie (Pomorskie). Przebudowa pochodzącego z 1949 roku obiektu kosztowała ok. 18 mln zł.

"Dworzec w Tczewie to ważne miejsce na kolejowej mapie woj. pomorskiego. Jestem przekonany, że po przeprowadzonej modernizacji i wprowadzonych w jej trakcie usprawnieniach, spełni on wszystkie oczekiwania korzystających z niego pasażerów i będzie wizytówką tego miasta" - powiedział podczas uroczystości otwarcia wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.

"Przez wiele lat kolej była zwijana, likwidowano połączenia kolejowe, likwidowano składy pociągów, a dworce by miejscami, które trudno nazwać przyjaznymi. Rząd Prawa i Sprawiedliwości to zmienia. Dzięki skutecznemu zarządzaniu budżetem i umiejętnemu gospodarowaniu majątkiem narodowym potrafimy znaleźć pieniądze na rozwój kolei, na takie inwestycje, jak ta w Tczewie" - ocenił Małecki.

Jak podkreślił, Tczew jest bardzo mocno związany z kolejarską tradycją. "Kolejarze swoją służbą i kartą życia napisali tutaj piękną kartę w historii Polski. Ten dworzec w Tczewie jest szczególny, bo tu polska kolej dała w 1939 roku przykład niezwykłego umiłowania naszej ojczyzny. Kolejarze mają ogromny wpływ na rozwój tego miasta" - dodał.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel zaznaczył, że otwarcie przebudowanego dworca w Tczewie to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

"Realizujemy szereg inwestycji, również na Pomorzu. Z niecierpliwością czekam na otwarcie dworca w Gdańsku Głównym. To będzie flagowa inwestycja, która pokaże, że polska kolej rzeczywiście nabiera tempa" - powiedział.

O szczegółach przebudowy tczewskiego dworca opowiedział podczas konferencji członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. Ireneusz Maślany.

"Modernizacja dworca w Tczewie to kolejna, po dworcach w Prabutach i Pszczółkach, inwestycja zakończona w tym roku przez PKP w województwie pomorskim. Niedawno rozpoczęliśmy budowę dworca w Pruszczu Gdańskim i przebudowę Gdańska Wrzeszcza. To wszystko pokazuje, że Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 nabiera rozpędu. W ramach tego programu do 2023 roku polski rząd przeznaczy 2 mln zł na modernizację ok. 190 dworców. Ale na tym nie koniec. Prognozujemy nową perspektywę na lata 2024-2030, gdzie przebudowie poddanych zostanie ok. 150 dworców" - -powiedział.

Jak wyjaśnił, remont dworca w Tczewie rozpoczął się w sierpniu 2019 roku. Jego celem było przede wszystkim podniesienie komfortu podróżnych i pozostałych użytkowników obiektu. Dzięki inwestycji poprawił się stan techniczny i estetyka budynku. Renowacji poddano m.in. elewację - po kompleksowym ociepleniu wykończono ją ciemnoczerwonymi płytkami klinkierowymi z szaro-brązowymi i czarnymi przypaleniami, które zestawiono z jasną stolarką okienną i drzwiową. Całość podkreśla nowa iluminacja.

Hol wyposażono w metalowe ławki w kolorze grafitowym, gabloty z rozkładem jazdy, a także nowe elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz nowy system informacji głosowej. W sąsiedztwie holu zlokalizowano kasy biletowe, toalety oraz cztery lokale na wynajem.

Nowością są ruchome schody, które pojawiły się w holu dworca. Pasażerowie mogą się nimi przemieścić na poziom -1. Przestrzeń ta, jak podkreślił Ireneusz Maślany, nigdy wcześniej nie była udostępniana. Zlokalizowano tam niewielką poczekalnię, pasaż handlowy, komendą Straży Ochrony Kolei oraz pomieszczenia biurowe spółek kolejowych.

W ramach przedsięwzięcia w budynku zamontowano również m.in. klimatyzację, monitoring, system sygnalizacji włamania i napadu, bezpieczeństwa pożarowego, a także inteligentnego zarządzania budynkiem (BMS). "Zastosowano także panele fotowoltaiczne, dzięki czemu korzystamy z zielonej energii" - podkreślił Maślany.

Przestrzeń dworca została dostosowana do potrzeb wszystkich grup pasażerów, w tym seniorów, osób z niepełnosprawnościami, podróżujących z wózkami dziecięcymi czy ciężkim bagażem. W budynku zamontowano nowe windy oraz drzwi automatyczne. Nowością są również oznaczenia w alfabecie Braille'a, a także plany dotykowe dworca. Okienka kasowe zostały obniżone, aby ułatwić obsługę osób poruszających się na wózkach.

Zmienił się również plac przed dworcem. Uporządkowano teren zielony, wymieniono nawierzchnię. Pojawiły się nowe ławki oraz stojaki na rowery ze stacją naprawy.

Łączny koszt przebudowy dworca w Tczewie wyniósł blisko 17,9 mln zł. Inwestycja jest dofinansowana z pieniędzy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa. Wykonawcą robót była firma Poleko Budownictwo Sp. z o.o.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl