Pomorskie: Zamiast obwodnicy Słupska dokończenie słupskiego ringu

Słupsk nie będzie miał jednak drugiej obwodnicy w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic. Zamiast niej zrealizowane zostanie dokończenie słupskiego ringu oraz budowa obwodnicy Kobylnicy – poinformował w sobotę w Słupsku rzecznik rządu Piotr Müller.

"Taka decyzja już na poziomie politycznym (…) została podjęta. (…)Zamiast aktualnej koncepcji budowy obwodnic Słupska i Kobylnicy będzie realizowana inwestycja związana z dokończeniem ringu słupskiego oraz z budową obwodnicy Kobylnicy" - zakomunikował Müller na konferencji prasowej zorganizowanej po spotkaniu z samorządowcami zainteresowanych planowana inwestycją.

Rzecznik rządu podkreślił, że rezygnacja z planów budowy drugiej obwodnicy Słupska, to efekt konsultacji społecznych i uwag zgłoszonych przez samorządy, które wskazywały na to, że lepszym rozwiązaniem komunikacyjnym, będzie właśnie dokończenie budowy ringu słupskiego tzw. "małej obwodnicy" i budowa obwodnicy gminy Kobylnica.

Łącznie wartość tych inwestycji to 250-300 mln zł.

Müller poinformował, powołując się na deklarację z piątku wiceministra finansów Sebastiana Skuzy, że już w 2022 r. miasto Słupsk będzie mogło otrzymać 60 mln zł, aby rozpocząć inwestycję.

Pierwszy etap czwartego odcinka obwodnicy (trzy odcinki oddane zostały do użytku w 2015 r. - PAP) budowany ma być w latach 2022-23. Połączy on ul. Poznańską z ul. Bohaterów Westerplatte. Jego wartość to 125 mln zł. W kolejnych latach realizowane mają być dalsze etapy inwestycji oraz budowa obwodnicy Kobylnicy.

Uczestnicząca w konferencji prasowej prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka zaznaczyła, że miasto od 5 lat jest przygotowane na budowę czwartego odcinka ringu. Ma projekt i zaktualizowany report oddziaływania na środowisko. "Możemy natychmiast wchodzić na tę inwestycję" - podkreśliła Danilecka-Wojewódzka, w ocenie której jest ona "szalenie ważna" dla rozwijającej się części Słupska, w tym okolicznych przedsiębiorców prowadzących działalność w strefie ekonomicznej.

Müller dodał, że w latach 2022-25 w regionie słupskim dokona się "gigantyczna zmiana, jeśli chodzi o infrastrukturę". W tym czasie nie tylko powstanie pierwszy etap czwartego odcinka ringu słupskiego, ale także zrealizowana zostanie przebudowa drogi krajowej nr 21 od Słupska do Ustki oraz budowa drogi ekspresowej S6. Rozpocznie się także budowa obwodnicy Kobylnicy.

Istniejące trzy odcinki słupskiego ringu to prawie 7-kilometrowa trasa, w większości dwujezdniowa, która połączyła ul. Poznańską z ul. Portową przez ulice Koszalińską, 11 Listopada, Piłsudskiego, Rejtana i Braci Staniuków. Na trasie jest 11 rond oraz dwa wiadukty nad torami kolejowymi, są chodniki i drogi dla rowerów.

