Pomysł na łatwy zarobek. Część Polaków potraktowała PPK jak bankomat

Rząd, wprowadzając Pracownicze Plany Kapitałowe, nie przewidział, że kilkadziesiąt tysięcy osób potraktuje program jak krótkoterminową lokatę bankową, ale z wielokrotnie większym zyskiem - pisze Business Insider Polska i opisuje mechanizm szybkiego zarabiania na PPK.

Na razie w PPK oszczędza około 2,6 mln osób. Okazuje się jednak, że całkiem spora grupa w PPK wcale nie zamierza korzystać z programu tak, jak zakładał rząd. Zamiast odkładania na emeryturę, wykorzystują system do bieżącego zarabiania pieniędzy. Traktują PPK jak lokatę bankową lub inną inwestycję, z tą różnicą, że praktycznie bez żadnego ryzyka osiągają zyski wielokrotnie większe - rzędu 50 proc.

Jak informuje Business Insider, w najliczniejszej grupie na Facebooku poświęconej tematyce PPK cały czas pojawiają się zapytania dotyczące tego, jak można wypłacać środki zgromadzone na koncie emerytalnym. Nietrudno też natrafić na archiwalne wpisy z początkowego okresu działania PPK, w których padały sugestie dokonywania wypłat pieniędzy z PPK nawet co kilka miesięcy. Oficjalne statystyki potwierdzają całkiem dużą popularność tego typu działań. Liczba uczestników wypłacających środki z PPK więcej niż jeden raz to 58 tys. 136 osób. Średnia kwota transakcji to 2 tys. 443 zł, co oznacza, że wypłacający robią to raczej nie co miesiąc, ale regularnie, co kilka miesięcy.

Business Insider podaje wyliczenia. Przy zarobkach na poziomie średniej krajowej po roku odkładania pieniędzy w PPK można dostać od pracodawcy nawet blisko 900 zł. Jak to możliwe? Przy zarobkach na poziomie 6 tys. 884 zł brutto z wynagrodzenia pracownika na PPK co miesiąc potrącane jest blisko 150 zł. Pracodawca standardowo dokłada do tego po 103 zł. W przypadku każdorazowego zwrotu środków z PPK przed ukończeniem 60. roku życia pracownik otrzymuje 100 proc. wpłaconych pieniędzy i 70 proc. dopłat pracodawcy (pozostałe 30 proc. nie znika, a jest transferowane na konto ubezpieczonego w ZUS jako jego składka emerytalna). W ten sposób każdego miesiąca przeciętny Kowalski może wypłacić całość własnych wpłat powiększoną o ponad 72 zł od pracodawcy. Po roku w ten sposób uzbiera się kwota ponad 867 zł. Dla minimalnej krajowej to prawie 440 zł.

