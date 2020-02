Pomysł nieuwzględniania w podatku bankowym aktywów na kredyty inwestycyjne jest ciekawy - Kościński, MF

Minister finansów Tadeusz Kościński ocenia jako "bardzo ciekawy" pomysł zmiany w podatku bankowym, zgodnie z którym do podstawy jego wyliczania nie byłyby uwzględniane aktywa przeznaczane na kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorców.

"Można się zastanawiać, czy nie powinniśmy zmienić podatku bankowego, tak żeby kredyty na inwestycje były łatwiejsze do uzyskania i tańsze. Banki zgłosiły pomysł, żeby nie wliczać do podatku bankowego jego aktywów, które są przeznaczane na kredyty inwestycyjne. Taka propozycja została też zgłoszona przez przedsiębiorców" - powiedział PAP Biznes minister Tadeusz Kościński.

"To pomysł bardzo ciekawy i interesujący. Trzeba popatrzeć na detale, zobaczyć, jakie to może przynieść efekty i pracować dalej. Jeśli to miałoby pomóc w rozwoju rynku, to należy o tym rozmawiać i być może dokonać zmian" - dodał.

Pomysł zmiany zasad wyliczania podatku bankowego został zgłoszony przez przedsiębiorców podczas zorganizowanego przez Ministerstwo Finansów spotkania z przedstawicielami spółek giełdowych. Odbyło się ono w czwartek w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych. Celem był przedyskutowanie relacji między podatnikiem a administracją skarbową, a także wskazanie możliwości promowania i wspierania biznesu.

"Chcemy zmienić nasze podejście do współpracy z rynkiem. Chcieliśmy przekazać, że my jako Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa jesteśmy dla rynku, podatników i wszystkich obywateli" - powiedział minister Kościński.

"Wiemy, że potrzebne jest inne podejście, chcemy rozmawiać z rynkiem, słuchać go i dostosowywać się do jego potrzeb. Czekamy na propozycje i pomysły, gdy się pojawią, możliwe będzie powoływanie zespołów roboczych, żeby wypracować konkretne rozwiązania" - dodał.

Minister finansów jest zdania, że MF i KAS powinny kierować się założeniem, że przedsiębiorcy są jako grupa z zasady uczciwi.

"Wiadomo, że zawsze znajdą się czarne owce, ale nie można wszelkich regulacji pisać tylko pod ich kątem. Zakładam, że również sam rynek będzie eliminować takie jednostki ze swojego grona" - powiedział Tadeusz Kościński.

Spotkanie na GPW było pierwszym z cyklu spotkań z przedsiębiorcami. Ministerstwo Finansów w ramach warsztatów chce wypracować kierunki zmian, zainicjować nowe projekty, które w przyszłości wyraźnie ułatwią funkcjonowanie przedsiębiorstwom.