Ponad 1,4 mld odsłon portalu GOV.PL w 2020 r.

Portal GOV.PL łączący w sobie niemal 900 witryn polskiej administracji oferujących e-usługi oraz informacje dla obywateli, w 2020 r. odnotował łącznie ponad 1,4 mld odsłon. Liczba użytkowników portalu w ubiegłym roku wzrosła w porównaniu z 2019 r. czterokrotnie.

Jak przypomina sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Zagórski, portal GOV.PL powstał "po to, by obywatele mieli łatwiejszy dostęp do informacji o tym, co dzieje się w poszczególnych instytucjach". Zagórski podkreśla, że portal ten to zaufane źródło informacji, gdyż "publikowane tam treści są prawdziwe i sprawdzone". To szczególnie istotne m.in. w związku z informowaniem o pandemii koronawirusa i walce z nią, m.in. poprzez powszechne szczepienia.

W marcu ubiegłego roku portal GOV.PL odwiedziło niemal 26 mln unikalnych użytkowników. W kwietniu - prawie 20 mln, w październiku zaś - 19 mln. Dla porównania, przez cały rok 2019 z portalu skorzystało prawie 27 mln osób.

W całym roku 2020 użytkownicy portalu odwiedzili go niemal 295 mln razy.

Zagórski przypomina, iż lista dostępnych e-usług w Polsce wciąż się powiększa i zaznacza, że GOV.PL "to także brama do załatwiania spraw urzędowych przez internet". Jak wskazuje, "to tam powinniśmy rozpoczynać naszą przygodę z e-administracją".

E-usługi administracyjne pogrupowane są w kategorie ułatwiające nawigację, takie jak np. dokumenty i dane osobowe, edukacja, kierowcy i pojazdy, meldunek i wybory, nieruchomości i środowisko, podatki, praca i biznes, rodzina i małżeństwo, zaświadczenia i odpisy, czy zasiłki i pomoc finansowy. Każdej kategorii towarzyszy prosty i zrozumiały opis tego, jak z niej korzystać.

Obywatelom, którzy mają założony profil zaufany, portal GOV.PL umożliwia korzystanie m.in. ze skrzynki odbiorczej, pozwalającej na obsługę elektronicznej korespondencji z urzędami, obecnie ułatwiającej załatwienie dużej części spraw administracyjnych bez konieczności osobistej wizyty w placówce.