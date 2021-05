Ponad 1,7 mld zł zysku EBITDA Grupy Tauron w pierwszym kwartale 2021 (aktualizacja)

W pierwszym kwartale br. Grupa Tauron wypracowała ok. 851 mln zł zysku netto, a wartość EBITDA - zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe – wyniosła 1 mld 735 mln zł. Na inwestycje Grupa wydała 639 mln zł - wynika z opublikowanych w środę danych.

Jak poinformował w komentarzu do kwartalnych wyników Grupy prezes Taurona Paweł Strączyński, na wyniki finansowe osiągnięte w pierwszym kwartale 2021 r. pozytywnie wpłynęły zdarzenia jednorazowe (ich pozytywny wpływ na wynik Grupa oszacowała na 363 mln zł), które nie powtórzą się w następnych kwartałach.

"W kolejnych okresach spodziewamy się dynamicznego wzrostu kosztów związanych z emisją CO2 i rosnącej presji na wyniki finansowe źródeł węglowych, co jest pochodną wzrostu notowań uprawnień do emisji CO2 do ponad 50 euro za tonę" - powiedział prezes, cytowany w środowym komunikacie Taurona.

Pierwszy kwartał tego roku Grupa Tauron zamknęła przychodami ze sprzedaży w wysokości 6 mld 445 mln zł (wzrost rok do roku o 18 proc.), zyskiem operacyjnym (EBIT) rzędu 1 mld 212 mln zł (wzrost o 156 proc.), zyskiem EBITDA 1 mld 735 mln zł (wzrost o 81 proc.) oraz zyskiem netto w wysokości 851 mln zł, wobec 161 mln zł w pierwszym kwartale roku 2020.

Wskaźnik, obrazujący stosunek długu netto do zysku EBITDA, był na poziomie 1,96x. "Poziom wskaźnika zadłużenia na koniec I kwartału br. jest zniekształcony, ponieważ w kalkulacji wskaźnika uwzględniona jest EBITDA za ostatnie 12 miesięcy, w której ujęte są zdarzenia jednorazowe o łącznej wartości niemal 900 mln zł. W kolejnych kwartałach spodziewamy się wzrostu tego wskaźnika" - prognozuje Strączyński.

Na inwestycje Grupa Tauron wydała w pierwszym kwartale br. 639 mln zł - najwięcej (457 mln zł) w segmencie dystrybucji energii. Nakłady inwestycyjne były o niespełna jedną trzecią mniejsze niż w pierwszym kwartale przed rokiem, co wiąże się m.in. z zakończeniem jesienią zeszłego roku budowy nowego bloku energetycznego w Jaworznie.

Tegoroczny wzrost przychodów Grupy w pierwszym kwartale był konsekwencją wyższego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej, restrukturyzacji portfela uprawnień do emisji CO2 (co dało dodatkowe 363 mln zł) oraz przychodów z rynku mocy (170 mln zł), przy braku wpływów od 2021 r. z tytułu Operacyjnej Rezerwy Mocy i Interwencyjnej Rezerwy Zimnej (76 mln zł przychodów w I kw.).

W pierwszych trzech miesiącach 2021 roku zysk EBITDA Taurona (w sumie ponad 1,7 mld zł) wzrósł rok do roku w niemal wszystkich segmentach działania Grupy, za wyjątkiem segmentu odnawialnych źródeł energii. Największy udział zysku EBITDA w pierwszym kwartale br. miał segment dystrybucji energii (742 mln zł) oraz segment jej wytwarzania (686 mln zł). Na segment sprzedaży przypadło 234 mln zł zysku EBITDA, na segment OZE 84 mln zł, zaś EBITDA segmentu wydobycie była ujemna, na poziomie 14 mln zł.

"Fundamentem stabilności Grupy Tauron są segmenty dystrybucja i sprzedaż. Wyniki segmentu wytwarzanie były o ponad 600 mln zł wyższe w ujęciu rocznym, przy czym w samym pierwszym kwartale br. 360 mln zł pochodziło z transakcji jednorazowej, polegającej na restrukturyzacji portfela CO2, a ok. 170 mln zł - z rynku mocy. Z kolei segment wydobycie - podobnie jak w ciągu ostatnich pięciu lat - wygenerował stratę na poziomie EBITDA" - wyjaśnił cytowany w komunikacie prezes Strączyński.

W pierwszym kwartale br. Grupa Tauron wyprodukowała 4,22 terawatogodziny energii elektrycznej (wzrost wobec pierwszego kwartału 2020 o 31 proc.), w tym 0,48 TWh ze źródeł odnawialnych (spadek o 16 proc.), a także 5,15 PJ ciepła (wzrost o 4 proc.). Do odbiorców trafiło 13,79 TWh energii (wzrost o 4 proc.), zaś sprzedaż energii wyniosła 11,91 TWh (wzrost o 2 proc.). Liczba klientów Taurona wzrosła o ok. 53 tys. i przekroczyła 5,7 mln. Kwartalna produkcja węgla kamiennego wzrosła w Grupie rok do roku o 21 proc. (do 1,43 mln ton), a sprzedaż tego surowca o 39 proc. (do 1,24 mln ton).

Prezes Taurona ocenił, że w obliczu coraz bardziej restrykcyjnej unijnej polityki klimatycznej niezbędne dla dalszego istnienia krajowych grup energetycznych, w tym Taurona, jest jak najszybsze wydzielenie aktywów węglowych i skupienie ich w podmiocie będącym własnością Skarbu Państwa, który zapewni bezpieczeństwo energetyczne Polski. "Wydzielenie aktywów opartych na węglu z Grupy Tauron odblokuje potencjał inwestycyjny i rozwojowy Grupy poprzez przywrócenie możliwości zaciągania długu na transformację w kierunku zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych" - ocenił Strączyński.

