Ponad 1,8 tys. pracowników JSW chciałoby skorzystać z osłon socjalnych

Ponad 1,8 tys. pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wyraziło chęć skorzystania z osłon socjalnych po przekazaniu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) wyodrębnionej części kopalni Jastrzębie-Bzie; trwa weryfikacja ich wniosków - wynika z informacji Ministerstwa Aktywów Państwowych.

W maju br. zatrudniająca ponad 22 tys. osób JSW rozpoczęła wśród załogi akcję informacyjną dotycząca możliwości - po wejściu w życie nowelizacji tzw. ustawy górniczej - skorzystania z osłon socjalnych po przejściu do SRK. Chodzi o tzw. urlopy górnicze dla pracowników dołowych, którym do emerytury zostało więcej niż cztery lata, oraz jednorazowe 120-tysięczne odprawy pieniężne dla tych, którzy przepracowali w górniczej spółce - na dole lub na powierzchni - co najmniej rok.

Z osłon będą mogli korzystać także obecni pracownicy tych kopalń JSW, które nie będą likwidowane, muszą jednak przenieść się do kopalni Jastrzębie-Bzie, skąd - wraz z częścią majątku tego zakładu - trafią do SRK. Przeprowadzona w JSW akcja informacyjna służyła pozyskaniu informacji, ilu pracowników jest zainteresowanych takim rozwiązaniem. O efektach akcji poinformował wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń w odpowiedzi na interpelację, złożoną w Sejmie przez posła PO Krzysztofa Gadowskiego.

Z informacji MAP wynika, że wnioski dotyczące skorzystania z osłon złożyło w sumie 1804 pracowników JSW, z których 1367 chciałoby przejść na urlopy górnicze, a 437 - otrzymać jednorazową odprawę pieniężną.

"Obecnie trwa w spółce weryfikacja złożonych wniosków pod względem spełnienia warunków do przyznania uprawnień oraz pod względem zapewnienia ciągłości realizacji zadań produkcyjnych założonych w planie techniczno-ekonomicznym oraz w strategii JSW" - poinformował wiceminister w odpowiedzi na interpelację.

Kopalnia Jastrzębie-Bzie składa się z dwóch części, tzw. ruchów - nowo budowanej kopalni Bzie oraz przeznaczonego docelowo do wygaszenia ruchu Jastrzębie. Jak informowała w maju JSW, w tym roku do SRK ma trafić nie cały ruch Jastrzębie, ale jego wyodrębniona część - obszar górniczy Jastrzębie III, znajdujący się w granicach administracyjnych miasta Jastrzębie-Zdrój oraz gminy Mszana. Obecnie obszar ten nie jest jeszcze formalnie wyodrębniony z kopalni.

"Na dzień dzisiejszy, organizacyjnie kopalnia Jastrzębie-Bzie nie jest rozdzielona w zakresie obszaru górniczego Jastrzębie III oraz złoża Bzie-Dębina, na którym kopalnia prowadzi działalność górniczą" - podało MAP.

Kopalnia Bzie-Dębina zatrudnia obecnie niespełna 1,7 tys. osób; wszyscy chcący dalej pracować, także po przekazaniu części majątku do SRK, mają zagwarantowaną pracę w części Bzie.

"JSW aktualnie nie planuje przekazywania pracowników kopalni Jastrzębie-Bzie do innych zakładów górniczych należących do JSW poza bieżącymi potrzebami pracodawcy. Obecnie aktualizowany jest model funkcjonowania KWK Jastrzębie-Bzie" - czytamy w odpowiedzi na interpelację.

W obszarze górniczym Jastrzębie III na powierzchni zakładu zlokalizowanych jest wiele obiektów budowlanych. "Obszar ten, ze względu na ograniczenie możliwości dalszego wydobycia węgla, zaklasyfikowano jako aktywa przeznaczone do przekazania SRK" - informowała w maju br. JSW, zakładając, że przekazanie wyodrębnionej części kopalni mogłoby nastąpić najwcześniej w końcu lipca br.

Ruch Jastrzębie to pozostałość dawnej kopalni Jas-Mos (Jastrzębie-Moszczenica), której nieprodukcyjna część została przekazana do SRK jesienią 2016 roku wraz z grupą ok. 1,6 tys. pracowników. Obszar, gdzie były jeszcze opłacalne do eksploatacji złoża węgla, pozostał wówczas częścią kopalni zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Kilka lat później ruch Jastrzębie został z tego podmiotu wydzielony i połączony administracyjne z nowo budowaną kopalnią Bzie, która - po zakończeniu trwającej inwestycji - będzie eksploatować strategiczne dla JSW złoże węgla Bzie-Dębina. Teraz część ruchu Jastrzębie ma trafić do SRK.

Przekazywanie zbędnego majątku kopalń do SRK w celu likwidacji ze środków budżetowych ma umożliwić nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Przygotowany w MAP projekt m.in. wydłuża możliwość przekazywania przeznaczonych do likwidacji kopalń do spółki restrukturyzacyjnej (by tam likwidować je ze środków budżetowych) do końca 2023 roku oraz zwiększa wysokość jednorazowej odprawy pieniężnej dla odchodzących z pracy górników do 120 tys. zł.

Nowelizacja da odchodzącym pracownikom kopalń możliwość korzystania z osłon socjalnych - odpraw i urlopów przedemerytalnych. Zwiększa także wysokość świadczenia, jaką górnicy będą otrzymywać podczas takiego urlopu z 75 proc. (dla przechodzących na urlop przed 1 lipca br.) do 80 proc. wynagrodzenia obliczanego jak za urlop wypoczynkowy dla przechodzących później, już po wejściu w życie projektowanej nowelizacji.

Oprócz ruchu Jastrzębie, na podstawie znowelizowanej ustawy do SRK ma być przekazana także część majątku i załogi ruchu Pokój w Rudzie Śląskiej, należącego do Polskiej Grupy Górniczej. Jak informowali wcześniej przedstawiciele MAP, dalsza transformacja górnictwa ma odbywać się już w oparciu o nową ustawę, przygotowaną po notyfikacji programu dla górnictwa w Komisji Europejskiej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl