Ponad 100 małopolskich gmin w programie Czyste Powietrze

102 małopolskie gminy przyłączyły się już do programu Czyste Powietrze - poinformował we wtorek w Krakowie pełnomocnik premiera ds. tego programu Bartłomiej Orzeł. Zapewnił, że na promocję programu w regionie trafi ok. 6,5 mln zł.

Podczas wtorkowego briefingu na temat realizacji rządowego programu antysmogowego Czyste Powietrze podkreślono, że region ten jest jednym z liderów, jeśli chodzi o jego realizację. "Chciałbym bardzo podziękować wszystkim gminom, które już włączyły się w ten program w Małopolsce - jest ich 102" - podkreślił Bartłomiej Orzeł, dodając, że ciągle pozostaje jednak 80 tych, które jeszcze tego nie zrobiły.

Pełnomocnik premiera zaapelował, by samorządowcy i wójtowie, którzy jeszcze nie podpisali porozumienia z wojewódzkim funduszem ochrony środowiska, zdecydowali się na to. "To bowiem znacznie ułatwia realizację programu, dzięki temu mieszkańcy mogą złożyć wniosek w urzędzie gminy, i znacznie przybliża nas to do celu, jakim jest czyste powietrze" - wskazał.

"Łącznie możemy szacować, że do Małopolski popłynie co najmniej 6,5 mln zł na promocję programu Czyste Powietrze" - zadeklarował Orzeł. Ocenił, że wysokość tej kwoty wpłynie na zdynamizowanie naboru. "Małopolska jest jednym z liderów zarówno, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków, jak i o liczbę składanych wniosków" - podsumował.

Z podobnym apelem zwrócił się wojewoda Łukasz Kmita. "Chcemy przekazać gorący apel do wszystkich samorządowców w Małopolsce, ale jednocześnie do wszystkich mieszkańców. Możemy pochwalić się tym, że już ponad 55 procent gmin z Małopolski przystąpiło do tego programu i podpisało stosowne deklaracje. To niezwykle dużo, to plasuje nas w czołówce kraju" - podkreślił.

Wojewoda wskazał, że taki stan pokazuje, że "wielka odpowiedzialność za kwestie związane z czystym powietrzem, ze zdrowiem ludzkim, a także świadomość ekologiczna jest w naszym społeczeństwie, i jest także wśród naszych samorządowców". "Możemy pochwalić się także tym, że wnioski zostały złożone już na kwotę 480 mln zł - najwyższą w kraju"" - poinformował.

Kmita ocenił, że "nowe, prostsze zasady, które już w tej chwili obowiązują, przyczynią się do tego, że wnioski spływały będą szybciej". "I tak naprawdę nasze otoczenie, nasze gminy, sołectwa, miejscowości będą czystsze i zdrowsze" - zadeklarował.

Wyjaśnił, że skrócony - z 90 do 30 dni - został czas rozpatrywania wniosków, które można składać także online. Istnieje również możliwość przedłużenia realizacji całego przedsięwzięcia o dodatkowe pół roku.

Czyste Powietrze to zainaugurowany we wrześniu 2018 r. rządowy program, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza z istniejących już jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz uniknięcie emisji z domów nowobudowanych. Realizacja programu zaplanowana jest na lata 2018-2029, a podpisywanie umów - do końca 2027 r.

Obsługą programu zajmują się Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego wdrażanie usprawniają powstające we współpracy z samorządami lokalnymi gminne punkty Czystego Powietrza. Mieszkańcy mogą otrzymać w nich pomoc merytoryczną, w tym w wypełnieniu wniosku, a także złożyć wniosek do WFOŚiGW. Punkty obsługują pracownicy gminni, przekazujący następnie poprawne wnioski do wojewódzkich Funduszy.