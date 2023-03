Ponad 100 tras w letnim rozkładzie lotów z Katowice Airport

Obowiązujący od niedzieli 26 marca br. letni rozkład lotów na lotnisku Katowice obejmuje 107 tras do 88 lotnisk w 30 państwach. W ofercie są m.in. nowe trasy regularne: do Erywania w Armenii, Wenecji-Treviso, Puli w Chorwacji oraz Warny w Bułgarii.

Jak poinformował w środę Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport, ogółem w tegorocznym rozkładzie letnim, który obowiązywać będzie do ostatniej soboty października br., pasażerowie będą mogli tam korzystać z 50 tras regularnych do 48 lotnisk w 22 państwach.

Najwięcej tras, osiem, dostępnych będzie do Włoch. Sześć z nich (Alghero, Forli, Katania, Mediolan-Bergamo, Trapani, Wenecja-Treviso) zaoferuje Ryanair, a dwie Wizz Air (Neapol i Rzym). Siedem połączeń (Barcelona, Castellon, Fuerteventura, Ibiza, Malaga, Palma De Mallorca, Teneryfa) pozwoli na podróż do Hiszpanii - wszystkie będą obsługiwane przez linię Wizz Air.

Sześć tras będzie dostępnych do Wielkiej Brytanii - cztery z nich obsłuży Wizz Air (Bristol, Leeds, Liverpool, Londyn-Luton), a dwie Ryanair (Londyn-Stansted, Manchester). W ramach czterech połączeń będzie można polecieć do Niemiec: Ryanair obsłuży dwa kierunki (Dortmund, Kolonia-Bonn), Wizz Air jeden (Dortmund), a Air Dolomiti (na zlecenie Lufthansy) również jeden (Frankfurt).

Trzy trasy będą wiodły do Grecji: Wizz Air zaoferuje dwie (Ateny, Korfu), a Ryanair jedną (Ateny). Trzy trasy będą również dostępne do Norwegii: dwie obsłuży Wizz Air (Bergen, Oslo-Torp), a Ryanair jedną (Oslo-Gardermoen). Dwa kierunki będą dostępne do Bułgarii (Burgas - Wizz Air, Warna - Ryanair), do Chorwacji (Pula - Ryanair, Split - Wizz Air) oraz na Cypr (Pafos - Ryanair, Larnaka - Wizz Air).

Pojedyncze trasy będą dostępne do Albanii (Tirana - Wizz Air), Armenii (Erywań - Wizz Air), Czarnogóry (Podgorica - Wizz Air), Gruzji (Kutaisi - Wizz Air), Holandii (Eindhoven - Wizz Air), Irlandii (Dublin - Ryanair), Islandii (Reykjavik - Wizz Air), Izraela (Tel Aviv - Wizz Air)), na Maltę (Wizz Air), do Portugalii (Madera - Wizz Air), Szwecji (Malmo - Wizz Air) oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Abu Zabi - Wizz Air).

Jedyna trasa krajowa - do Warszawy - będzie obsługiwana przez Polskie Linie Lotnicze LOT.

Spośród nowych kierunków 29 kwietnia br. Wizz Air powinien po raz pierwszy polecieć z Pyrzowic do Erywania. Ryanair ma zainaugurować loty do Wenecji-Treviso 29 marca oraz oferować połączenia do Puli od 2 czerwca do 29 września oraz Warny od 4 czerwca do 27 września.

Letnia sieć połączeń wakacyjnych na katowickim lotnisku imienia Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach to 57 kierunków do 18 państw. Najwięcej połączeń, piętnaście, dostępnych będzie do Grecji - biura podróży oferują następujące trasy: Ateny, Chania, Heraklion, Kalamata, Kavala, Kefalonia, Korfu, Kos, Mytilene, Patras, Preveza, Rodos, Saloniki, Samos, Zakynthos.

Dziesięć tras pozwoli na podróż do Hiszpanii: Barcelona, Fuerteventura, Girona, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Palma De Mallorca, Malaga, Minorka, Teneryfa. W ramach czterech połączeń będzie można polecieć na wakacje do Egiptu (Hurghada, Marsa Alam, Sharm El Sheikh, Taba), Turcji (Antalya, Bodrum, Dalaman, Izmir), oraz Włoch (Katania, Lamezia Terme, Olbia, Palermo).

Trzy trasy będą dostępne do Tunezji (Djerba, Enfidha, Monastyr), dwie do Bułgarii (Burgas, Warna), Chorwacji (Dubrownik, Split), na Cypr (Larnaka, Pafos), do Czarnogóry (Tivat, Podgorica) oraz Portugalii (Faro, Madera). Pojedyncze kierunki będą wiodły do Albanii (Tirana), Bośni i Hercegowiny (Mostar), Macedonii (Ohryda), Maroka (Agadir), Omanu (Salalah), Tanzanii (Zanzibar) oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Dubaj).

"Spodziewamy się bardzo dobrego sezonu letniego, według naszych aktualnych szacunków w trakcie obowiązywania rozkładu Lato 2023, z siatki połączeń Katowice Airport skorzysta około trzy miliony osiemset tysięcy podróżnych" - skomentował Artur Tomasik, prezes zarządzającego katowickim lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.

"Cały bieżący rok powinniśmy zamknąć wynikiem ponad pięciu milionów odprawionych pasażerów, co będzie najlepszym rezultatem w historii pyrzowickiego lotniska" - potwierdził wcześniejsze szacunki Tomasik.

Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z jego połączeń skorzystało rekordowe dotąd 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym.

Pandemia koronawirusa w latach 2020-2021 zahamowała wzrost przewozów. W 2020 r. z sieci połączeń lotniska skorzystało 1,44 mln podróżnych, a w 2021 r. - 2,32 mln. Miniony rok przyniósł odbudowę przewozów pasażerskich - z portu skorzystało 4,42 mln osób.

Port lotniczy im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i regionalnym w przewozach komercyjnego cargo.

