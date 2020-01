Ponad 100 tys. zł dla WOŚP z wejściówek na konferencję DNA Conf

Ponad 100 tys. zł dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uzbierali organizatorzy szkolenia DNA: Droga Nowoczesnego Architekta i konferencji DNA Conf przeznaczonej dla polskich architektów oprogramowania, która 28 lutego odbędzie się w Warszawie.

Jak powiedział PAP jeden z pomysłodawców Drogi Nowoczesnego Architekta Maciej Aniserowicz, DNA Conf to przede wszystkim możliwość spotkania i integracji środowiska polskich architektów oprogramowania i doświadczonych specjalistów w branży IT. Dodał, że na konferencji pojawią się eksperci, którzy zdobywali doświadczenie w Polsce i poza jej granicami przez kilkanaście lat, a tematyką spotkania będa m.in. testy oprogramowania, architektura frontendu, a także praca w ramach metodologii Domain Driven Design.

"Razem z trzema twórcami tego szkolenia - Jakubem Kubryńskim, Łukaszem Szydło i Jakubem Pilimonem chcieliśmy wykorzystać potencjał najbardziej dochodowego e-produktu w historii polskiego biznesu online, by z naszego sukcesu wynikło coś więcej" - mówi Aniserowicz, który przez ponad dziesięć lat pracował jako zawodowy programista, jednocześnie dzieląc się w internecie swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi.

"Na wydarzenia takie jak DNA Conf jest duże zapotrzebowanie. My postanowiliśmy wziąć na siebie koszty organizacji konferencji, które wyniosą kilkadziesiąt tys. złotych, a uczestników poprosiliśmy - w ramach opłaty za bilet wstępu - o wsparcie bezpośrednim przelewem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w kwocie minimum 500 zł" - tłumaczył Aniserowicz. "To jedna z kilku naszych charytatywnych inicjatyw. W ciągu pierwszej doby sprzedało się ponad 200 z 300 wejściówek, a ogromna większość naszych odbiorców przyjęła pomysł z wielkim aplauzem i zaangażowaniem. Niektórzy przekazali Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy znacznie więcej, niż te minimalne 500 zł" - dodał.

Według Aniserowicza spotkanie to dobra okazja do nabycia wiedzy i doświadczenia nie tylko dla doświadczonych specjalistów. "Młody programista pozna legendy polskiego IT i zobaczy, jak długa droga jeszcze jest przed nim" - powiedział PAP.

Pyrtany, dlaczego organizatorzy DNA Conf zdecydowali się na wsparcie 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Aniserowicz zwrócił uwagę, iż "z jednej strony branża IT jest wyjątkowa, bo krążą legendy o jej +kosmicznych+ zarobkach, choć to nie zawsze prawda. Orkiestra już od dawna łączy miliony Polaków. Trzech z naszej czwórki ma dzieci, wszyscy nieraz korzystaliśmy ze sprzętu z naklejonym serduszkiem i jednogłośnie uznaliśmy taki cel pierwszej edycji naszej konferencji za słuszny wybór" - powiedział ekspert.

Rozmawiała Małgorzata Fraser