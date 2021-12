Ponad 11 mln osób odwiedziło Kraków w 2021 roku

11,3 mln osób odwiedziło Kraków w 2021 roku - wynika ze wstępnych szacunków dotyczących wielkości ruchu turystycznego. Nieco ponad 900 tys. gości stanowili turyści zagraniczni, a 85 tys. z nich przyjechało tylko na jeden dzień.

Dane te zostały przedstawione w czwartek podczas Forum Turystyki, czyli corocznego podsumowania sezonu turystycznego w Krakowie, w którym udział wzięli m.in. przedstawiciele branży. Wydarzenie odbyło się online. Badania ruchu turystycznego przeprowadził międzyuczelniany zespołu ekspertów Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

Prezentując informacje prof. Krzysztof Borkowski zastrzegł, że pełny raport dotyczący ruchu turystycznego w Krakowie w 2021 roku zostanie sporządzony po uzyskaniu kompletnych danych m.in. ze statystyk GUS i z obiektów biletowanych, odwiedzanych przez turystów.

"Bardzo trudno jest oszacować ostatni kwartał roku" - wskazał prof. Borkowski mówiąc, że wiele osób ze względu na to, co dzieje się na naszej wschodniej granicy może odkładać wcześniejsze zamiary podróży. "Wynik jest optymistyczny, mamy ok. 20-procentowy wzrost, ale Kraków staje się miastem tranzytowym. Mamy szokująco dużo turystów jednodniowych" - powiedział.

Specjaliści szacują, że do Krakowa mogło przyjechać w tym roku 11,3 mln turystów, z czego największa grupa - 6,1 mln to turyści krajowi, którzy przyjechali tylko na jeden dzień. 4 mln 285 tys. Polaków zostało pod Wawelem dłużej. W porównaniu z okresem przed pandemią niewielu było turystów zagranicznych - 830 tys. skorzystało z pobytu kilkudniowego, a 85 tys. jednodniowego.

Wśród obcokrajowców najwięcej było osób z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. 40,3 proc. wszystkich gości organizowało pobyt w Krakowie samodzielnie, a tylko 7,3 proc. skorzystało z ofert biur podróży.

Turyści wydali w Krakowie 5,5 mld zł i jak zaznaczają badacze na taki wynik wpływ mają krótkie, jednodniowe pobyty. Jako cel podróży goście wskazywali najczęściej: zwiedzanie zabytków, rozrywkę, wypoczynek, przyjazd ze względów religijnych oraz odwiedziny u znajomych i krewnych. Nocowali najczęściej w hotelach i apartamentach.

Ponad 39 proc. turystów krajowych i 25 proc. zagranicznych dotarło samochodem. Z samolotu skorzystało 41,3 proc. obcokrajowców i 26,3 proc. Polaków.

W 2020 roku Kraków odwiedziło niespełna 8 mln turystów, a w 2019 przed pandemią ponad 14 mln.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl