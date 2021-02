Ponad 12 mln zł zł z Grupy Lotos na wsparcie szpitali w walce z epidemią

Grupa Lotos, poprzez Fundację Lotos, od początku pandemii COVID-19 wsparła placówki systemu ochrony zdrowia na kwotę ponad 12 mln zł - poinformowało we wtorek biuro prasowe koncernu.

"Na początku lutego podjęto decyzję o przekazaniu przez Fundację Lotos kolejnych środków, które trafią do szpitali w Parczewie, Nowym Tomyślu, Rypinie, Gdańsku, Gdyni oraz w Wejherowie" - podała GL.

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie (Lubelskie) otrzyma dofinansowanie na zakup tomografu komputerowego, a Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie (Kujawsko-Pomorskie) na zakup sprężarki do koncentratora tlenu.

Wsparcie w postaci środków finansowych trafi również do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu (Wielkopolskie) oraz Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie (Pomorskie). Ten sam rodzaj pomocy otrzymają też cztery szpitale w Trójmieście: 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. kadm. prof. Wiesława Łasińskiego w Gdańsku, Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, Szpital Morski im. PCK oraz Szpital im. św. Wincentego a Paulo (oba w Gdyni).

To kolejna pomoc, którą za pośrednictwem Fundacji Lotos kierowana jest do polskich placówek systemu ochrony zdrowia.

"Wiemy, że wszystkie środki są realnym wsparciem, które wpłynie na standard leczenia i ułatwi pracę personelowi medycznemu. Lotos od początku pandemii aktywnie działa w tym obszarze. Do tej pory na walkę z pandemią przekazaliśmy już ponad 12 mln zł" - powiedziała, cytowana w komunikacie prasowym, prezes zarządu Grupy Lotos Zofia Paryła.

W ramach wsparcia, które już trafiło do innych placówek, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni otrzymało łóżka do intensywnej terapii z materacami przeciwodleżynowymi i aparat USG. Do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie trafiły środki, za które placówka kupiła ambulans, respiratory, łóżka z szafkami i specjalistycznymi materacami oraz urządzenie do dezynfekcji powietrza.

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie (Zachodniopomorskie) otrzymał komorę BIO-BAG, służącą do transportu chorych.

Dla 7. Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku Grupa Lotos zakupiła osiem kardiomonitorów, moduł EEG, wózek akumulatorowy do przewozu odpadów skażonych i udzieliła wsparcia finansowego. Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie (Wielkopolskie) otrzymał środki na zakup sprzętu do wyposażenia stanowisk intensywnej terapii na oddziale COVID, a Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku (Mazowieckie) na zakup fumigatora automatycznego (urządzenia do dezynfekcji). Fundacja Lotos udzieliła też wsparcia finansowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu (Wielkopolskie).