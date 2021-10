Ponad 134 tys. osób wzięło udział w 18. odsłonie festiwalu Millennium Docs Against Gravity

Łącznie w części kinowej, która odbyła się w dniach 3-12 września w siedmiu polskich miastach, i w trwającej od 16 września do 3 października części online'owej festiwalu wzięło udział ponad 134 tys. osób - przekazali w środę organizatorzy 18. Millennium Docs Against Gravity.

W komunikacie przesłanym PAP czytamy, że część kinowa, która odbyła się w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Lublinie i Bydgoszczy, "zgromadziła stacjonarnie 65 295 osób". "Z kolei wynik oglądalności części online to 40 418 e-biletów. Zakładając, że większość osób nie ogląda filmów w pojedynkę, widzów online było jednak więcej. Festiwale na całym świecie stosują mnożnik 1,7. Ostatecznie więc w części online uczestniczyło łącznie 68 711 osób. Razem w zakończonej w niedzielę 18. edycji festiwalu wzięło udział 134 006 widzów i widzek" - poinformowano.

Dodano, że w ramach 18. odsłony wydarzenia "nie zabrakło także dyskusji i debat nadawanych na żywo" i przygotowanych specjalnie na tę okazję. "To 13 wyjątkowych spotkań z ekspertami i ekspertkami, pozwalających pogłębić tematy pokazane w filmach, które zostały zorganizowane z licznymi partnerami - mediami oraz organizacjami pozarządowymi. W sumie wirtualne spotkania oglądało w social mediach 13 724 osób, znacząco zwiększając dotarcie z wiedzą oraz kulturą filmową do fanów i fanek wartościowego kina dokumentalnego" - napisano.

Dyrektor i założyciel festiwalu Artur Liebhart wyraził wdzięczność wobec wszystkich osób i instytucji, dzięki którym "tak wielkie przedsięwzięcie mogło mieć miejsce". "Chciałbym serdecznie podziękować mecenasowi festiwalu, Bankowi Millennium, za zaufanie i konsekwentne wspieranie rozwoju naszego festiwalu przez 16 lat. Podwyższenie dofinansowania festiwalu przez Polski Instytut Sztuki filmowej, ogłoszone w dniu otwarcia tegorocznej edycji, daje nadzieję na dalszy rozwój i zwiększenie międzynarodowej rangi festiwalu. Pracujemy już intensywnie nad kolejną edycją festiwalu w 2022 roku" - powiedział, cytowany w tekście.

Organizatorzy MDAG wspomnieli, że najważniejszymi tematami tegorocznego wydarzenia "okazały się prawa człowieka, psychologia oraz poszukiwanie miejsca człowieka w otaczającym go świecie natury". "Zostało wręczonych 20 nagród filmowych, w tym Grand Prix - Nagroda Banku Millennium dla filmu +Przeżyć+ (Flee) Jonasa Pohera Rasmussena. Film zostanie wprowadzony przez Against Gravity do polskich kin na początku 2022 roku. W miastach festiwalowych zostały przyznane lokalne nagrody w Konkursie Głównym - Grand Prix Dolnego Śląska we Wrocławiu, Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni, Nagroda Wolności ufundowana przez miasto Poznań, Nagroda Publiczności Województwa Śląskiego w Katowicach oraz Bydgoszcz Art.Doc Award" - podkreślili.

W komunikacie podano również daty kolejnej imprezy. "Część kinowa odbędzie się w dniach 13-22 maja, za to część online potrwa od 24 maja do 5 czerwca 2022 roku. Z nieskrywaną przyjemnością organizatorzy informują, że do miast festiwalowych dołączy wtedy Łódź - dzięki współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L.Schillera" - podsumowano.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl