Ponad 16 mln ton amoniaku w ciągu 50 lat od uruchomienia produkcji w Anwilu

Mija 50 lat od uruchomienia w Anwilu, spółce Grupy Orlen z siedzibą we Włocławku, produkcji amoniaku służącego m.in. do wytwarzania nawozów azotowych. Jak poinformował Anwil, po pół wieku od uruchomienia zakładu amoniaku wynik produkcji osiągnął tam poziom ponad 16 mln ton.

Informując w poniedziałek o jubileuszu, Anwil przypomniał, że amoniak jest wykorzystywany przez spółkę na użytek własny i służy do wytwarzania nawozów azotowych - Anvistaru oraz Canvilu S i Canvilu Mg. Jak wspomniano, tamtejszy zakład amoniaku rozpoczął pracę w 1972 r.

"Pierwszy sukces produkcyjny świętowano w 1989 r., kiedy pracownicy wytworzyli pięciomilionową tonę amoniaku. Podwojenie tego wyniku nastąpiło w 2006 r. Dzięki prowadzonej optymalizacji i poprawie wydajności procesu produkcyjnego, kolejne 5 mln ton powstało w ciągu 12 lat, czyli w 2018 r. Dziś, po pół wieku wytwarzania amoniaku w Anwilu, wynik produkcji zakładu wynosi ponad 16 mln ton" - podała spółka.

Jak podkreślono w informacji, "obecnie nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcyjnego amoniaku czuwa załoga składająca się z ok. 120 osób". "Od zawsze był to zespół oddany swojej pracy i profesjonalnie przygotowany. Nie bez znaczenia jest bogata, gromadzona przez lata zdobywanych doświadczeń wiedza, która stanowi cenną wartość przekazywaną kolejnym pokoleniom zatrudnionych w Anwilu" - zaznaczyła spółka.

Anwil zwrócił uwagę, że "na przestrzeni pięciu dekad w całej firmie, a więc i w zakładzie amoniaku, dokonano wielu istotnych usprawnień i modernizacji". Jedną z ostatnich, w kontekście realizowanej inwestycji, obejmującej zwiększenie mocy produkcyjnych nawozów, jest rozbudowa stacji przygotowania wody DEMI wraz z jednostką wody ultraczystej.

"Obecnie trwa testowanie instalacji pod kątem uzyskania odpowiednich parametrów wody, wkrótce będzie ona dostępna do wykorzystania dla pozostałych elementów infrastruktury powstającej trzeciej linii nawozowej" - przekazała spółka.

Anwil podkreślił, że z okazji jubileuszu 50-lecia zakładu amoniaku siedzibę firmy odwiedzili byli pracownicy produkcji, w tym pamiętający rozruch instalacji.

Anwil to podmiot zależny PKN Orlen, w którym koncern ma 100 proc. udziałów. Spółka produkuje nawozy azotowe: saletrę amonową i saletrzak, a także wytwarza tworzywa sztuczne - PCW, w tym suspensyjny polichlorek winylu, którego jest jedynym producentem w Polsce.

Aktualnie Anwil kontynuuje budowę nowej instalacji do produkcji nawozów azotowych, która zwiększy tam moce wytwórcze o ok. 50 proc., do ponad 1,4 mln ton. Według spółki kompleks ma zostać oddany do użytku z początkiem 2023 r., a dzięki inwestycji pojawią się cztery nowe produkty nawozowe: saletra gruba, saletrosiarczan amonu, saletrzak z siarką i saletrzak z magnezem o ulepszonych własnościach granuli.

Jak informowały wcześniej PKN Orlen i Anwil, budowa we włocławskiej spółce nowej linii nawozowej wpisuje się w rozwój segmentu petrochemicznego Grupy Orlen i jednocześnie ma znaczenie dla gospodarczego rozwoju regionu oraz branży rolniczej. Zakładany całkowity koszt budowy trzeciej linii do produkcji nawozów to ok. 1,3 mld zł, a po zrealizowaniu projektu szacowany zysk operacyjny EBITDA spółki może wzrosnąć o ok. 57 mln euro rocznie.

Od 2018 r. Anwil jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nawozowego - organizacji zrzeszającej podmioty zajmujące się produkcją, handlem, transportem i dystrybucją nawozów oraz surowców i półproduktów niezbędnych do ich wytwarzania.

