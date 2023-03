Ponad 195 tys. podróżnych skorzystało w lutym z wrocławskiego lotniska

Wrocławskie lotnisko w lutym br. obsłużyło ponad 195 tys. podróżnych; wobec lutego ub.r. liczba pasażerów wzrosła o 62 proc. - poinformował w czwartkowym komunikacie Port Lotniczy Wrocław. Marzec to ostatni miesiąc, w którym obowiązuje zimowy rozkład lotów.

Jak poinformował w czwartkowym komunikacie Port Lotniczy Wrocław, w lutym tego roku z oferty wrocławskiego lotniska skorzystało o ponad 62 proc. więcej pasażerów niż w analogicznym miesiącu rok temu. W porównaniu z poprzednim rokiem o ponad 25 proc. wyższa była także liczba operacji lotniczych i wyniosła 1800.

"W lutym zaobserwowaliśmy, że pasażerowie decydowali się równie chętnie na beach breaki w południowych częściach Europy, co na city breaki w dużych miastach. Wynika to przede wszystkim z okresu ferii zimowych, który sprzyja wypoczynkowi i podróżowaniu w każdej formie" - podkreślił prezes Portu Lotniczego Wrocław Dariusz Kuś.

Krajem południowej Europy, który cieszył się największą popularnością wśród pasażerów z Wrocławia, były Włochy. W lutym kierunek ten wybrało blisko 22 tys. podróżnych, a ponad 90 proc. wypełnienia zanotowano na trasach do Rzymu, Mediolanu, Neapolu i Palermo.

Samoloty wypełnione w ponad 96 proc. wylatywały również do Porto (nowość w zimowym rozkładzie lotów), w 95 proc. do Barcelony i w 93 proc. do Paryża. Wzmożony ruch widoczny był również na kierunkach takich jak Larnaka, Pafos, Malta czy hiszpańskie Alicante i Malaga. Samoloty wypełnione w ponad 90 proc. latały także do Oslo.

"Lutowe trendy w podróżowaniu to kontynuacja styczniowych wyborów pasażerów. Widzimy wyraźnie, że podróżni są spragnieni słońca i po blisko trzech latach obostrzeń sanitarnych chętnie decydują się zimą na częste, kilkudniowe urlopy z bezpośrednim wylotem z Wrocławia" - zauważył wiceprezes Portu Lotniczego Wrocław Cezary Pacamaj.

Według danych lotniska prawie 30 proc. wszystkich pasażerów w lutym stanowili ci, którzy wybrali się do Wielkiej Brytanii. Najwięcej osób podróżowało do Londynu (prawie 30 tys.), East Midlands (ponad 4 tys.), Birmingham (ponad 3 tys.) i Edynburga (blisko 3 tys.).

W komunikacie podkreślono, że marzec to ostatni miesiąc, w którym podróżni mogą skorzystać z zimowego rozkładu lotów. W ostatni weekend marca w życie wejdzie letni rozkład z nowościami takimi jak Brindisi czy Sofia.

