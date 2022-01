Ponad 2,3 mln pasażerów skorzystało w 2021 r. z lotniska w Pyrzowicach

W porcie lotniczym w Pyrzowicach w minionym roku obsłużono ponad 2,3 mln pasażerów - o 61 proc. więcej niż w 2020 r.; to 48 proc. ruchu z rekordowego 2019 r., przed pandemią. Notowany w 2021 r. wzrost liczby podróżnych dotyczył przede wszystkim lotów czarterowych.

Ubiegły rok w Międzynarodowym Porcie Lotniczym "Katowice" w Pyrzowicach im. Wojciecha Korfantego, zarówno pod względem ruchu pasażerskiego, jak i prowadzonych inwestycji, podsumowało w poniedziałek zarządzające tym obiektem Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze (GTL SA).

"W ruchu pasażerskim ogółem w trakcie dwunastu miesięcy minionego roku obsłużono w Katowice Airport 2 328 973 podróżnych, czyli o 883 192 więcej (+61,1 proc.) niż w 2020 roku. Zeszłoroczny wynik to 48 proc. ruchu z rekordowego przedpandemicznego 2019 roku, kiedy to w Pyrzowicach odnotowano 4 843 889 pasażerów" - poinformował Piotr Adamczyk z Katowice Airport.

Z siatki połączeń regularnych, obsługiwanej w Pyrzowicach przez takie linie jak Wizz Air, Ryanair, PLL LOT i Lufthansę, skorzystało nieco ponad milion pasażerów - o 31 tys. (3,1 proc.) więcej niż w 2020 r. Najpopularniejszymi regularnymi kierunkami w ubiegłym roku były: Dortmund, Londyn-Luton, Londyn-Stansted, Warszawa oraz Kolonia-Bonn. Wśród pięciu najpopularniejszych państw w ruchu regularnym znalazły się: Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Grecja i Ukraina.

W segmencie przewozów czarterowych obsłużono prawie 1,3 mln osób - o prawie 865 tys. więcej niż w 2020 r. W lotach czarterowych do najpopularniejszych kierunków należały: Antalya, Hurghada, Marsa Alam, Rodos i Heraklion (63,0 tys.). Pięć najpopularniejszych państw w ruchu czarterowym w 2021 r. to: Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania i Bułgaria.

"Miniony rok potwierdził rolę przewozów czarterowych. Ten segment w Pyrzowicach odbudowywał się szybciej od przewozów rozkładowych, wykazywał też mniejszą wrażliwością na częste zmiany obostrzeń sanitarnych" - wskazał Adamczyk.

W ubiegłym roku przewozy czarterowe osiągnęły największy w historii pyrzowickiego lotniska udział w całości liczby obsłużonych pasażerów, wyniósł on ponad 55 proc. Czartery zanotowały także lepsze średnie wypełnienie w porównaniu z przewozami regularnymi. W tym pierwszy przypadku było to średnio 160 pasażerów na lot, a w drugim - 110. W całym 2021 roku w Pyrzowicach zanotowano 28 856 startów i lądowań samolotów, czyli o 6 934 więcej (31,6 proc.) niż w 2020 roku.

Jak zaznaczają przedstawiciele portu, pomimo trudnej sytuacji branży GTL SA kontynuowało rozwijanie lotniskowej infrastruktury. Najważniejszą inwestycją Katowice Airport w 2021 r. była rozbudowa i przebudowa terminalu pasażerskiego B. Realizacji projektu, rozpoczętego w 2019 r., nie przerwała pandemia COVID-19 - terminal został oddany do użytku w sierpniu 2021 roku. Dzięki tej wartej ponad 100 mln zł inwestycji przepustowość lotniska wzrosła z 6 do 8 milionów podróżnych rocznie - podał Adamczyk.

W ubiegłym roku GTL SA kontynuowano też projekt rozbudowy bazy do obsługi technicznej samolotów. Jest od podzielony na dwa zadania. Pierwsze z nich to budowa przedhangarowej płyty postojowej o powierzchni 6,4 hektara z dziewięcioma stanowiska dla samolotów kodu C (Airbus A320/Boeing 737). Prace budowlane praktycznie zakończyły się i nowa nawierzchnia zostanie oddana do użytku wiosną 2022 roku. Drugie zadanie, czyli budowę trzeciego hangaru o powierzchni 9,2 tys. m kw. z dwiema zatokami do serwisowania samolotów wielkości Airbusa A321neo, rozpoczęło się w pierwszym kwartale 2021 roku. Inwestycja zakończy się w połowie bieżącego roku. Najemcą hangaru będzie Wizz Air.

"Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA konsekwentnie realizuje wizję budowy lotniska wielofunkcyjnego, które dysponuje infrastrukturą nie tylko do obsługi ruchu pasażerskiego, ale i cargo oraz zapleczem do serwisowania statków powietrznych" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes GTL Artur Tomasik. Jak dodał, prowadząc inwestycje w bardzo trudnym ubiegłym roku spółka potwierdziła, że ma silne fundamenty finansowe i potencjał do dalszego rozwoju.

Katowice Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z jego siatki połączeń skorzystało rekordowe 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Pandemia koronawirusa, która wywoła największy kryzys w historii branży lotniczej, zahamowała prognozowany wzrost przewozów pasażerskich. W 2020 r. z siatki połączeń pyrzowickiego lotniska skorzystało 1,44 mln podróżnych, w 2021 r. było ich 2,32 mln. Port lotniczy im. Wojciecha Korfantego jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i regionalnym w przewozach cargo.

