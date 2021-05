Ponad 2,5 mln umówionych wizyt w urzędach skarbowych poprzez nową usługę KAS

Ponad 2,5 mln wizyt umówili podatnicy w urzędach skarbowych, korzystając ze specjalnej usługi Krajowej Administracji Skarbowej. Głównie chodzi o podatki majątkowe. Usługa została opracowana przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku, od listopada dostępna jest w całym kraju.

Jak wyliczyła KAS, korzystając z usługi "umów wizytę w urzędzie skarbowym" wdrożonej w całym kraju 16 listopada 2020 roku, umówiono dotąd ok. 2,56 mln takich wizyt; obecnie dziennie jest to blisko 21 tys. spotkań, a średni czas obsługi podatnika to trzynaście minut.

Jak poinformowały służby celno-skarbowe, szybko przybywa wizyt umawianych drogą internetową, a najczęstszym powodem przyjścia do urzędu są sprawy związane z podatkami majątkowymi i uzyskaniem zaświadczeń.

"To ważny krok w programie Klient w centrum uwagi KAS. Została wprowadzona, aby poprawić komfort załatwiania spraw i zadbać o bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i pracowników w czasie pandemii" - powiedziała zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

Jak podała KAS szybko przybywa rezerwacji za pośrednictwem internetowego formularza, dostępnego na wizyta.podatki.gov.pl. W kwietniu 2021 roku ponad 108 tys. wizyt zostało umówionych internetowo, podczas gdy jeszcze trzy miesiące wcześniej - było ich 53 tys.

KAS podkreśla, że rezerwacja internetowa jest najszybszą i najłatwiejszą formą umówienia się do urzędu skarbowego na dogodny dzień i godzinę. Z jej statystyk wynika, że podatnicy najczęściej rezerwowali wizyty, aby uzyskać zaświadczenia lub załatwić sprawy związane z podatkami majątkowymi, głównie by opodatkować umowy kupna-sprzedaży). Dużo rezerwacji wizyt było związanych również z tegorocznym rozliczeniem PIT.

