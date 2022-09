Ponad 20 mln euro trafi na innowacje w obszarze wód śródlądowych i morskich

Firmy otrzymają wsparcie z Funduszy Norweskich w ramach konkursu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich”. Wybrano 20 projektów spośród 136 złożonych wniosków, do zwycięzców trafi ponad 20 mln euro.

PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) opublikowało w czwartek wyniki II konkursu "Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich - Blue Growth" finansowanego z Funduszy Norweskich.

"Budżet konkursu został zwiększony ponad dwukrotnie do 21,3 mln euro, co pozwoliło na wybranie do dofinansowania aż 20 projektów spośród 136 złożonych wniosków. Łącznie pozytywnie ocenionych zostało 60 projektów, z czego 40 trafiło na listę rezerwową" - poinformowano w komunikacie.

Dodano, że 6 zwycięskich projektów będzie realizowanych w województwie warmińsko-mazurskim, 3 w lubelskim, 2 w małopolskim, 2 w pomorskim i po 1 w województwach: kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, śląskim, podkarpackim oraz łódzkim.

"Jeden z wybranych projektów zakłada usuwanie fosforanów z wód powierzchniowych za pomocą mikrokapsułek. Kolejne to między innymi ekologiczny czarter jachtów na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich oraz Portowa Stacja Tankowania Wodoru - opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w obszarze wód morskich" - wymieniło MFiPR.

Wskazano, że dofinansowanie w ramach konkursu "Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich" wynosi do 80 proc. wartości projektu i może sięgać nawet 2 mln euro.

"Wydatki objęte wsparciem to przede wszystkim zakup nowych środków trwałych (w tym maszyn i urządzeń), koszty robót i materiałów budowlanych (m.in. w zakresie rozbudowy, budowy lub modernizacji portów), ale także inwestycje w wartości prawne i niematerialne (np. oprogramowanie), usługi doradcze czy prace rozwojowe" - wyjaśniło ministerstwo.









