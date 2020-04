Ponad 20 mln zł na walkę z pandemią w ramach akcji „Jesteśmy Razem. Pomagamy”

Ponad 20 mln zł dla szpitali i organizacji pozarządowych na walkę z pandemią Covid 19 przekazało kilkadziesiąt firm w ramach akcji „Jesteśmy Razem. Pomagamy” - poinformował w środę Drutex. Do akcji dołączają kolejne firmy - dodała spółka.

Jak czytamy w komunikacie, wartość pomocy pozyskanej od firm w całym kraju w ramach akcji "Jesteśmy razem. Pomagamy", zainicjowanej przez Leszka Gierszewskiego, prezesa i założyciela firmy Drutex, przekroczyła 20 mln zł.

"Jesteśmy Razem. Pomagamy" to inicjatywa skupiająca przedsiębiorców gotowych nieść pomoc w czasach pandemii COVID-19. Jak podano, Drutex rozpoczął ją, przekazując w marcu milion złotych na remont i doposażenie czterech pomorskich szpitali.

"Dziś mamy już kilkadziesiąt firm na pokładzie, a po niespełna miesiącu, zebraliśmy pomoc o wartości przekraczającej 20 mln zł" - powiedział, cytowany w komunikacie koordynator generalny akcji dr Radosław Kwaśnicki.

Koordynatorzy akcji są w stałym kontakcie ze szpitalami, zbierając informacje o tym, czego najbardziej brakuje, jakiej formy pomocy potrzebują. Dzięki temu darczyńcy dokładnie wiedzą, co, gdzie i kiedy najlepiej przekazać. Pomoc trafia więc tam, gdzie jest najbardziej potrzebna - wskazała spółka.

Jak podano, do tej pory darczyńcy przekazali m.in. kilkaset tysięcy maseczek medycznych i ochronnych, kilkaset litrów żeli i płynów do dezynfekcji rąk, środków do dezynfekcji powierzchni, przyłbice i gogle ochronne, tysiące rękawiczek jednorazowych, kombinezonów, fartuchów i ochraniaczy na buty. Szpitale otrzymały również specjalistyczny sprzęt i wsparcie przy dostosowaniu oddziałów do przyjmowania zarażonych.

W komunikacie podkreślono, że do akcji dołączają kolejne firmy, które - mimo że często same borykają się z trudnościami - nie szczędzą sił i środków, by pracownicy służby zdrowia wiedzieli, że mogą liczyć na wsparcie prywatnych przedsiębiorców.