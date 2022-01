Ponad 20 tys. elektryków więcej na polskich drogach

W 2021 r. na polskie drogi wyjechało ponad 20 tys. samochodów z napędem elektrycznym więcej niż rok wcześniej - wynika z opublikowanego we wtorek Licznika Elektromobilności.

Według danych z końca grudnia 2021 r., w Polsce zarejestrowano 38 001 osobowych oraz 1657 użytkowych samochodów z napędem elektrycznym. W ubiegłym roku ich łączna liczba zwiększyła się o 20 253 sztuki w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. Liczba nowo zarejestrowanych elektrycznych samochodów osobowych wyniosła 19 408 sztuk i zwiększyła się aż o 93 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym (10 049 sztuk).

Z puli 38 001 elektrycznych samochodów osobowych, które jeździły pod koniec grudnia 2021 r. po polskich drogach, pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) stanowiły 49 proc. (18 795 szt.), a pozostała część (51 proc.) to hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) - 19 206 szt. Park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych natomiast liczył 1 657 sztuk. Rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec grudnia składała się z 10 650 sztuk, jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 325 136 sztuk. Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 651 sztuk. "Od stycznia do grudnia 2021 r. flota elektrobusów powiększyła się o 220 zeroemisyjnych pojazdów" - wynika z informacji przedstawionych we wtorek przez branżowe organizacje w Liczniku Elektromobilności.

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec grudnia 2021 r. w Polsce funkcjonowały 1 932 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych (3 784 punkty). 30 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 70 proc. - wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W grudniu uruchomiono 119 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (240 punktów).

"Za nami trudny rok 2021, w którym "kryzys półprzewodnikowy" spowodował bardzo duże zawirowania na rynku motoryzacyjnym. Ponieważ w pojazdach niskoemisyjnych ilość półprzewodników jest znacznie większa niż w pojazdach konwencjonalnych, tym bardziej cieszy, że rosną rejestracje samochodów z napędami alternatywnymi. W 2021 r. Polsce zarejestrowano ich ponad 34 proc." - podkreśliły PZPM i PSPA, które uruchomiły Licznik Elekromobilności.

"Od kilku miesięcy obserwujemy znaczny wzrost liczby rejestracji hybryd plug-in, które przy właściwej eksploatacji w czasie jazdy miejskiej, mają zalety samochodu elektrycznego bateryjnego zaś poza miastem mają zasięgi porównywalne z samochodami konwencjonalnymi. Rewolucja w branży motoryzacyjnej jest faktem, ale mimo tego, bieżący rok będzie czasem wytężonej pracy legislacyjnej, bo czeka nas wejście w życie kilkunastu dyrektyw i rozporządzeń, z których znaczna część będzie dotyczyła pojazdów niskoemisyjnych - powiedział, prezes PZPM Jakub Faryś, .

Biorąc pod uwagę dane z 12 miesięcy, w grudniu zarejestrowano prawie jedną piątą osobowych BEV i oddano do użytku 21 proc. ogólnodostępnych stacji ładowania.

"Mimo pewnych obaw związanych z niedoborem półprzewodników w roku 2022 wchodzimy z dużą dawką optymizmu. W 2021 r. wielomiesięczne starania branży przyniosły wymierne efekty w postaci optymalizacji szeregu przepisów prawnych regulujących obszar zeroemisyjnego transportu, w szczególności nowelizacji Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ukoronowaniem intensywnego dialogu z NFOŚiGW było wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia rynku e-mobility obejmującego jego najważniejsze komponenty: pojazdy elektryczne, stacje ładowania oraz niezbędną infrastrukturę elektroenergetyczną. To wszystko sprawia, że rok bieżący ma szansę stać się przełomowym okresem dla rozwoju elektromobilności w Polsce" - powiedział dyrektor zarządzający PSPA, Maciej Mazur.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą obecnie 50 firm: producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów oraz producentów nadwozi w Polsce.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, zajmującą się rynkiem elektromobilności i paliw alternatywnych. Organizacja zrzesza ponad 150 przedsiębiorstw: producentów pojazdów i infrastruktury, operatorów usług ładowania, koncerny paliwowe i energetyczne, instytucje finansowe, firmy transportowe, dostawców nowoczesnych technologii oraz pozostałe podmioty i instytucje działające w obszarze zrównoważonego transportu.

