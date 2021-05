Ponad 300 opinii i uwag w ramach konsultacji społecznych programu FENG

Ponad 300 opinii i uwag wpłynęło w ramach konsultacji społecznych programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027 - poinformowała podczas poniedziałkowej konferencji prasowej szefowa MFiPR Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jak powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej, program FENG "będzie jednym z głównych źródeł wsparcia dla realizacji projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych, na jego realizację przeznaczymy prawie 8 mld euro".

"W wielu aspektach program ten będzie korzystał z doświadczeń programu Inteligentny Rozwój. Odpowiada on na priorytety polskiej gospodarki i Unii Europejskiej w zakresie transformacji klimatycznej i cyfrowej" - mówiła Jarosińska-Jedynak podkreślając, że to m.in. wyzwania związane z ograniczaniem emisji CO2 i upowszechnianiem gospodarki o obiegu zamkniętym.

Poinformowała, że w programie konsultacji społecznych, które trwały od 10 marca do 14 kwietnia tego roku wzięło udział ponad 700 zarejestrowanych uczestników i ponad 1,2 tys. osób na platformie YouTube. W ramach konsultacji wpłynęło ponad 300 opinii i uwag - dodała Jarosińska-Jedynak.

Według niej fundusze unijne, które Polska otrzyma w ramach unijnej Polityki Spójności przeznaczone będą na odbudowę gospodarki po COVID-19, ale i na zaplanowane wcześniej reformy. "Dlatego tak dużą wagę przeznaczamy do procesu konsultacji dokumentów" - tłumaczyła minister.

Jak powiedziała, zgłaszane w czasie konsultacji uwagi dotyczyły m.in. kwestii takich, jak modułowa realizacja projektów w ramach pierwszego priorytetu (wsparcie dla przedsiębiorców, czyli zapewnienie dofinansowania w obszarach badań i rozwoju, wdrożeń nowych rozwiązań, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, cyfryzacji, zielonej gospodarki) programu. A także możliwość aplikowania do poszczególnych modułów bez konieczności realizacji ich części obligatoryjnych, ale i kwestie rozszerzenia wsparcia, z którego mogłyby skorzystać organizacje badawczo-rozwojowe, np. parki technologiczne.

Dyrektor departamentu programów wsparcia i rozwoju MFiPR Małgorzata Szczepańska powiedziała, że głównym tematem, który przewijał się w trakcie konsultacji było nowe rozwiązanie dotyczące modułowości projektów. "To, na czym nam najbardziej zależało to, żeby przedsiębiorcy rzeczywiście mogli dostosować wsparcie do swoich potrzeb" - podkreśliła.

"We wszystkich obszarach, gdzie jest to możliwe, będziemy wspierać współpracę przedsiębiorców z jednostkami badawczymi. Chcielibyśmy jednak skupić się na inwestycjach, które prowadzą do powstania środków trwałych na badania i rozwój w firmach, będziemy zachęcali firmy do tworzenia własnych działów badań i rozwoju" - powiedziała przedstawicielka MFiPR.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl