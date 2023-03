Ponad 40 mln ma kosztować dokończenie wschodniej obwodnicy Suwałk

Miasto Suwałki (Podlaskie) otrzymało 20,2 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dokończenie budowy wschodniej, wewnętrznej obwodnicy miasta - podało w środę Ministerstwo Infrastruktury. Planowana wartość zadania, którego inwestorem jest Zarząd Województwa Podlaskiego, to 40,4 mln zł.

Wschodnia obwodnica miasta to największa inwestycja drogowa realizowana w Suwałkach, która pochłonęła dotąd ponad 100 mln zł. Trasa będzie miała prawie 10 km i w sumie będzie kosztowała ponad 140 mln zł.

Trasa jest niemal wybudowana. Do jej powstania potrzebny jest jeszcze niespełna kilometrowy odcinek do ulicy Wylotowej do Sejneńskiej. Jadąc obwodnicą od wschodu, będzie można ominąć zakorkowane często centrum miasta. Planowana wartość ostatniego zadania, którego inwestorem jest Zarząd Województwa Podlaskiego, to 40,4 mln zł.

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz podpisał w środę umowę w tej sprawie w Ministerstwie Infrastruktury.

"Dzięki kontynuacji inwestycji, która jest realizowana w Suwałkach, powstanie wygodne połączenie drogowe, wyprowadzające ruch pojazdów poza centrum miasta. Dla mieszańców Suwałk oznacza to znaczące zmniejszenie niedogodności związanych z ruchem samochodowym" - wskazał wiceminister infrastruktury Rafał Weber, cytowany w komunikacie.

Inwestycja będzie polegać na budowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 655 w nowym przebiegu. W ramach zadania powstanie droga klasy G oraz 70-metrowy tunel pod torami. Miasto ogłosiło już przetarg na ten ostatni odcinek trasy. Planowany termin oddania go do użytkowania to czwarty kwartał 2024 roku.

