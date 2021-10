Ponad 429 tys. pasażerów we wrześniu na lotnisku Kraków Airport

Ponad 429 tys. pasażerów skorzystało we wrześniu z usług lotniska Kraków Airport. Jest to mniej o 47 proc. w stosunku do września 2019 roku, ale już o 74 proc. więcej w porównaniu z wrześniem 2020 r. Łącznie od początku br. lotnisko obsłużyło prawie 1,736 mln osób.

Jak ocenił w piątek prezes krakowskiego lotniska Radosław Włoszek, tegoroczny sezon letni wskazał, że pasażerowie ponownie chętnie wybierają transport lotniczy podczas swych wakacyjnych wycieczek.

"Zasady sanitarne zmieniły styl podróżowania podczas pandemii, ale nie osłabiły radości z szybkiego, komfortowego i bezpiecznego sposobu dotarcia do celu. W Kraków Airport coraz częściej słyszymy języki z całego świata, podobnie słychać je w Krakowie i w całej Małopolsce, co oznacza, że nasz region wciąż stanowi wspaniałą atrakcję dla turystów" - zaznaczył Włoszek.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. Z powodu pandemii koronawirusa w całym 2020 r. obsłużył o 69 proc. mniej pasażerów niż rok wcześniej - blisko 2,6 mln osób. W tym roku ruch na lotnisku rośnie z miesiąca na miesiąc - w sierpniu było to ponad 462,9 tys. pasażerów.

Krakowskie lotnisko w obecnie obowiązującej letniej siatce połączeń ma ponad 140 kierunków - w tym 10 nowych - do 32 krajów, które obsługuje 19 linii lotniczych.

