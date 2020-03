Ponad 5 mln zł na polsko-szwajcarskie projekty badawcze przyznało NCN

Ponad 5 mln zł na finansowanie przedsięwzięć z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu przeznaczyło Narodowe Centrum Nauki. Konkurs ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze rozstrzygnięto w środę.

Konkurs ALPHORN organizowany jest przez NCN we współpracy ze szwajcarską agencją Swiss National Science Foundation (SNSF). Sfinansowanych zostanie 5 spośród 30 złożonych do oceny projektów realizowanych przez polskie zespoły współpracujące ze szwajcarskimi naukowcami.

"Wspólny konkurs z SNSF to kolejny krok NCN mający na celu umiędzynarodowienie polskiej nauki i współpracę z czołowymi ośrodkami badawczymi na świecie" - mówi cytowany w komunikacie wysłanym PAP dyrektor NCN, prof. Zbigniew Błocki. "Ze szwajcarską agencją oraz innymi instytucjami europejskimi finansującymi badania naukowe już od jakiegoś czasu wspólnie przygotowujemy się do rozszerzeniu tego mechanizmu na współpracę wielostronną" - podkreślił.

Jak poinformowało PAP NCN, konkurs ALHPORN jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które zamierzają realizować wysokiej jakości, nowatorskie badania naukowe we współpracy z partnerami szwajcarskimi. Konkurs został przeprowadzany w oparciu o procedurę agencji wiodącej, którą pełniło SNSF. Oznacza to, że wnioski były oceniane merytorycznie wyłącznie przez agencję szwajcarską.

Lista rankingowa znajduje się na stronie NCN: https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2020-03-25-alphorn.

Najwyższe finansowanie - ponad 1,5 mln zł - otrzymał projekt, który będzie realizowany na Politechnice Warszawskiej. W ramach konkursu ALPHORN naukowcy mogli zaplanować badania trwające 24 lub 36 miesięcy, a kierownikiem projektu krajowego mogła zostać osoba posiadająca co najmniej stopień doktora.