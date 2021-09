Ponad 5 tys. uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Ponad 5 tys. osób zarejestrowało się do stacjonarnego udziału w 13. Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach – poinformował prezes organizującej wydarzenie Grupy PTWP Wojciech Kuśpik. To świadczy o potrzebie bezpośrednich spotkań – ocenił. Kongres odbywał się od 20 do 23 września.

Wiodącymi tematami trzydniowego wydarzenia w Katowicach były odbudowa europejskiej gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią Covid-19, zielona transformacja oraz rozwiązania programu Polski Ład.

Organizowany od 2009 r. w Katowicach Europejski Kongres Gospodarczy należy do największych tego typu spotkań świata biznesu, nauki i polityki w Europie środkowej.

Po EKG widać, że bezpośrednie spotkania, bezpośrednie rozmowy były już wyczekiwane przez wszystkich - ocenił Wojciech Kuśpik.

Zaskakująco dobre statystyki

Pandemia zdominowała dyskusję

Niepewność wciąż jest

