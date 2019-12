Ponad 50 połączeń z i do Trójmiasta w nowym rozkładzie PKP Intercity

Do ponad 50 zwiększyła się liczba połączeń z i do Trójmiasta w nowym rocznym rozkładzie PKP Intercity, który zacznie obowiązywać od niedzieli. Wliczając połączenia sezonowe, do 28 wzrasta też liczba połączeń między Trójmiastem a Warszawą - poinformowało w czwartek PKP Intercity.

Jak poinformowano nowym pociągiem w rozkładzie jazdy będzie EIC Banach relacji Przemyśl - Kraków - Warszawa - Gdynia. W soboty będzie on kursował w kierunku Pomorza, a w niedziele w odwrotnej relacji, wracając na Podkarpacie. Warszawę i Gdynię połączy także nowy skład TLK Słowiniec, który kursować będzie od poniedziałku do piątku. Z Warszawy ma wyjeżdżać przed godz. 9, a z Gdyni przed godz. 17.

Dojazd z Trójmiasta do Olsztyna i Kołobrzegu ułatwi nowy kursujący codziennie w relacji Olsztyn- Kołobrzeg pociąg TLK Bryza. Dodatkowo, podczas szczytów przewozowych jeździć ma nowy pociąg TLK Słupia relacji Łódź - Warszawa - Trójmiasto - Kołobrzeg, który ułatwi dojazd z Trójmiasta na Pomorze Środkowe.

Jak poinformowała PKP Intercity do kursującego w relacji Katowice - Gdynia pociągu TLK Artus zostą dołączone wagony z Jeleniej Góry. Dzięki temu Jelenia Góra i Wałbrzych zostanie bezpośrednio skomunikowana z Bydgoszczą i Trójmiastem. W składzie IC Przemyślanin relacji Przemyśl - Świnoujście pojawią wagony do Słupska, jadące przez Piłę i Białogard. Dodatkowo, trasę zmieni przejeżdżający przez Trójmiasto nocny pociąg TLK Ustronie relacji Przemyśl - Kołobrzeg, który będzie jeździł przez Warszawę, a pociąg TLK Małopolska od 15 grudnia zamiast do województwa podkarpackiego pojedzie z Gdyni do Zakopanego i Krynicy-Zdroju. PKP Intercity w weekendy wakacyjne uruchomi nowy pociąg TLK Jamno relacji Słupsk - Wrocław. Zastąpi on TLK Łebsko relacji Łeba - Jelenia Góra.

Jak napisano wydłużona do Żyliny na Słowacji ma zostać relacja składu TLK Rozewie, kursującego obecnie pomiędzy Gdynią a Bielsko-Białą. Pociąg ten ma kursować codziennie.

PKP Intercity poinformowało, że obowiązujący od niedzieli rozkład jazdy uwzględnia zmiany, związane z modernizacją linii kolejowych. Zaznaczono, że ze względu na remont linii kolejowej nr 220 pociągi na trasie Gdańsk - Olsztyn będą jeździć trasą objazdową przez Iławę i Ostródę. Ze względu na trwające prace na linii nr 131 na odcinku Tczew - Bydgoszcz wydłużeniu mogą ulec czasy przejazdu pociągów z Gdyni do: Poznania, Wrocławia, Zielonej Góry, Łodzi i Katowic.

Jak poinformowało PKP Intercity bilety PKP Intercity dostępne są w kasach na terenie całego kraju, w Centrach Obsługi Klienta na głównych dworcach, w automatach biletowych, a także przez Internet. Źródłem dokładnej informacji na temat biletów i rozkładu jazdy przewoźnika jest dla pasażerów strona internetowa przewoźnika www.intercity.pl lub jego infolinia. Jak zaznaczono w weekend wdrożenia nowego rozkładu do dyspozycji pasażerów będą informatorzy mobilni.