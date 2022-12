Ponad 596 tys. pasażerów skorzystało z lotniska Kraków Airport w listopadzie

Ponad 596 tys. pasażerów skorzystało w listopadzie z usług lotniska Kraków Airport. Jest to o 13 proc. mniej w stosunku do listopada 2019 roku, ale już o 30 proc. więcej w stosunku do listopada 2021 r. Łącznie od początku br. port obsłużył blisko 6,8 mln osób.

Jak ocenił w czwartek prezes Kraków Airport Radosław Włoszek, na lotnisku w miesiącach jesienno-zimowych nadal konsekwentnie odbudowuje się ruch pasażerski po pandemii. Już okres wakacyjny - przypomniał prezes - okazał się frekwencyjnym sukcesem.

"Liczymy, że jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, uda nam się przywitać 7-milionowego pasażera i z nadzieją na kolejne osiągnięcia rozpocząć nowy rok 2023" - zapowiedział Włoszek.

Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku lotnisko przyjęło prawie 3,1 mln pasażerów, a rok wcześniej blisko 2,6 mln. W 2019 roku - ostatnim przed pandemią - z usług portu skorzystało ponad 8,4 mln podróżnych.

W obowiązującym obecnie zimowym rozkładzie lotów jest 120 regularnych połączeń do 84 miast w 30 krajach.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl