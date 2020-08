Ponad 61 mln zł z programu rządowego na inwestycje w rejonie Oświęcimia

61,6 mln zł na inwestycje trafi w rejon Oświęcimia w latach 2021-2025 dzięki VI edycji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – podał w czwartek oświęcimski magistrat. Wraz z kwotami, które wyasygnują samorządy, nakłady przekroczą 92 mln zł.

Rzeczniczka oświęcimskiego urzędu miejskiego Katarzyna Kwiecień poinformowała, że prace przy konstruowaniu dokumentu rozpoczęły się w zeszłym roku. "W trakcie spotkań samorządowcy wypracowali listę zadań wraz z propozycjami ich dofinansowania na kwotę 61,6 mln zł. Całość programu z udziałem finansowym beneficjentów to ponad 92 mln zł. Pieniądze zostaną wydane na inwestycje o ważnym znaczeniu" - zaznaczyła.

Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut podkreślił, że samorząd wykorzystuje wszystkie możliwości, by pozyskać dodatkowe pieniądze. "Przygotowaliśmy wspólnie z innymi beneficjentami konkretne propozycje. Zostały one zaakceptowane przez stronę rządową. (…) Są to konkretne pieniądze, które zmieniają Oświęcim. W pięciu edycjach beneficjenci programu otrzymali blisko 160 mln zł, co pozwoliło poprawić wizerunek i funkcjonalność także wielu miejsc w Oświęcimiu oraz wyeksponować walory turystyczne miasta" - podkreślił.

Katarzyna Kwiecień poinformowała, że w nowej edycji miasto Oświęcim, gmina Oświęcim oraz powiat oświęcimski mają otrzymać po 15,4 mln zł, a Chełmek oraz Brzeszcze - po 7,7 mln zł.

"W przyszłym roku poszerzymy park na Zasolu o niewykorzystany do tej pory teren zielony. W kolejnych latach przy ul. Bulwary powstanie parking na 150 miejsc oraz otwarty amfiteatr z zielonymi tarasami. W naszej puli zadań jest też modernizacja ul. Chopina" - zapowiedział prezydent Chwierut.

Z dofinansowania z programu rządowego będą m.in. odnawiane drogi powiatowe w Oświęcimiu.

Rzeczniczka magistratu przypomniała, że Rada Ministrów w lipcu podjęła uchwałę o przedłużeniu istnienia OSPR. "O kontynuację tego specjalnego programu, którego V edycja kończy się w br., zabiegały samorządy Oświęcimia, powiatu oświęcimskiego, gminy Oświęcim oraz Chełmek i Brzeszcze" - powiedziała.

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy został przyjęty w 1996 r. po konflikcie wokół centrum handlowego nieopodal murów byłego niemieckiego obozu Auschwitz, które budowała prywatna spółka. Jest skierowany do samorządów rejonu Oświęcimia. Zakłada przede wszystkim uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Muzeum Auschwitz, a także wsparcie w rozwiązaniu problemów, dotyczących m. in. infrastruktury.

Dzięki OSPR zmodernizowany został w znacznym stopniu układ komunikacyjny w Oświęcimiu, a w zaadaptowanych zabytkowych budynkach zlokalizowanych nieopodal byłego obozu Auschwitz I powstała Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego.

Pierwszy etap Programu obejmował lata 1997-2001. Rada Ministrów przyjęła później drugą część dokumentu na lata 2002-2006, trzecią - 2007-2011 i czwartą - 2012-2015 oraz piątą - 2016-2020.