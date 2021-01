Ponad 736 tys. m kw. nowych biur do wynajęcia tylko w ośmiu miastach

Ponad 736 tys. m kw. nowych biur do wynajęcia było na koniec 2020 r. w ośmiu największych miastach - o 3,1 proc. więcej niż na koniec 2019 r. - wynika z wtorkowego raportu. Łącznie w 2020 r. wynajęto ponad 582 tys. m kw. biur - o 16 proc. mniej rok do roku.

Jak podała we wtorek Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK), na koniec IV kwartału 2020 roku łączne zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu rynkach regionalnych wyniosły około 5,79 mln m kw. Najwięcej powierzchni jest w Krakowie (ponad 1,5 mln m kw.), w Wrocławiu (ponad 1,2 mln m kw.) oraz Trójmieście (ponad 888 tys. m kw.).

Do użytkowania oddano w tym czasie ponad 393 tys. m kw. nowych biur, z czego najwięcej w Krakowie (ok. prawie 141 tys. m kw.), Katowicach (ponad 61 tys. m kw.) oraz Trójmieście (ponad 60 tys. m kw.).

Według PINK, na koniec czwartego kwartału 2020 r. na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia od zaraz pozostawało ponad 736 tys. m kw. powierzchni biurowej, czego wynikiem jest stopa pustostanu na poziomie 12,7 proc. (wzrost o 0,8 p.p. kw./kw. oraz wzrost o 3,1 p.p. w porównaniu do końca 2019 roku).

Najwyższy współczynnik pustostanów odnotowano w Łodzi - 16,4 proc., a najniższy w Szczecinie - 6,9 proc. - czytamy.

Z raportu wynika, że całkowita wielkość transakcji najmu zarejestrowanych w ub.r. to 582 tys. 200 m kw., co oznacza spadek o 16 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. Natomiast w samym IV kw. 2020 roku wynajęto o 26 proc. mniej powierzchni niż przed rokiem.

W 2020 roku najwięcej powierzchni zostało wynajęte w Krakowie (156 tys. m kw.) i we Wrocławiu (128,4 tys. m kw.) - wskazano.

W samym IV kwartale 2020 roku największy udział stanowiły nowe transakcje - 57 proc., natomiast na umowy odnowieniowe oraz ekspansje przypadło odpowiednio 35 proc. i 5 proc. - czytamy.