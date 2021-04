Ponad 8,5 mln PIT-ów złożono elektronicznie

Podatnicy złożyli elektronicznie ponad 8,5 mln PIT-ów, a KAS wypłaciła już 5,5 mld zł z tytułu nadpłaty podatku. W tegorocznej akcji ogółem złożono ponad 9,4 mln zeznań podatkowych - poinformowało w czwartkowym komunikacie Ministerstwo Finansów.

Jak podał w swoim komunikacie resort, 91 proc. wszystkich deklaracji, które do tej pory złożono, do urzędów skarbowych przekazano w formie elektronicznej. Jedynie 9 proc. to zeznania papierowe.

Według MF dużą popularnością cieszy się usługa Twój e-PIT, dostępna w e-Urzędzie Skarbowym. Z jej wykorzystaniem złożono do tej pory prawie 3,7 mln PIT-ów.

Zeznania podatkowe można składać również z użyciem systemu e-Deklaracje.

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński cytowany w komunikacie podkreślił, że "każdego roku coraz więcej podatników rozlicza swój PIT w formie elektronicznej". To "najszybszy, najprostszy i najbezpieczniejszy sposób złożenia PIT" - zapewnił.

Ministerstwo Finansów przypomina, że obecnie wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest - ze względu na sytuację epidemiczną - wyłącznie po jej wcześniejszej rezerwacji online lub telefonicznie. PIT w tradycyjnej formie można złożyć bez umawiania wizyty, w urnie wystawionej w urzędzie - czytamy w komunikacie.

W uruchomionym 1 lutego e-Urzędzie Skarbowym podatnicy mogą, jak tłumaczy resort, załatwić wiele spraw online bez konieczności wizyty. Znajdą tam dostęp do usługi Twój e-PIT, e-mikrofirmy, wykazu mandatów karnych, czy możliwości realizacji płatności do organów podatkowych, jak i wglądu w historię wpłat.

W serwisie można też złożyć w formie elektronicznej niektóre pisma, np. zawiadomienie ZAW-NR, pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty, wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań, czy też tzw. czynny żal.

E-Urząd Skarbowy dostępny jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu - informuje Ministerstwo Finansów.

Podatnicy, którzy w zeznaniu rocznym wykażą nadpłatę podatku i złożą je w formie elektronicznej, mogą liczyć na szybszy zwrot swoich pieniędzy - przypomniano. Urząd ma na to w takim wypadku maksymalnie 45 dni, zaś w przypadku deklaracji złożonych w formie papierowej - trzy miesiące.

Do tej pory administracja skarbowa zwróciła na konta podatników 5,5 mld zł nadpłaconego podatku. Podatnicy wpłacili z kolei dotychczas 921 mln zł, które wykazali w swoich zeznaniach jako podatek "do zapłaty".

