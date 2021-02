Ponad 8,6 tys. Lubuszan zgłosiło się do „Małego ZUS plus”

Lubuscy przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z „Małego ZUS Plus”. Tę opcję wybrało ponad 8,6 tys. z nich. Osoby płacące niższy ZUS muszą pamiętać, by złożyć dodatkowe dokumenty rozliczeniowe – poinformowała rzeczniczka regionalna ZUS woj. lubuskiego Agata Muchowska.

Dodała, że w oddziale ZUS w Zielonej Górze zgłosiło się ponad 5 tys. przedsiębiorców, natomiast w Gorzowie Wlkp. przeszło 3,5 tys.

10 lutego mija termin składania dokumentów dla opłacających składki tylko za siebie i 15 lutego, jeśli opłacają też składki za pracowników.

Osoby korzystające z "Małego ZUS plus" powinny złożyć dokumenty rozliczeniowe za styczeń 2021 r. W dokumentach musi znajdować się informacja o rocznym przychodzie, dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

"Mały ZUS plus" to ulga w opłacaniu składek skierowana do przedsiębiorców, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł.

Rzeczniczka przypomniała, że mogą z niej skorzystać tylko osoby, które prowadziły działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Nie jest to więc ulga dla nowych przedsiębiorców.

Obniżone składki można płacić maksymalnie przez 36 w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną trzeba płacić w pełnej wysokości.

Jak przekazała Muchowska, w całym kraju z "Małego ZUS plus" korzysta ponad 341 tys. osób.