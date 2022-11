Ponad 80 proc. polskich fotografów podniosło ceny

Sytuacja gospodarcza uderza w rynek usług fotograficznych w Polsce - wynika z najnowszego badania. Jak dodano, 48 proc. pytanych podniosło do 15 proc. ceny na swoje usługi, a 34 proc. nawet jeszcze wyżej.

Według wyników badania 48 proc. fotografów odnotowało spadek zapotrzebowania na swoje usługi w bieżącym roku. W ocenie 30 proc. popyt pozostał na poziomie poprzedniego roku, a 22 proc. mówi o wzroście zapotrzebowania.

Tylko 16 proc. fotografów zostawiło ceny na poziomie poprzedniego roku

Dodano, że 48 proc. badanych podniosło do 15 proc. ceny na swoje usługi, a 34 proc. nawet jeszcze wyżej. Z kolei 16 proc. fotografów zostawiło ceny na poziomie poprzedniego roku, a 2 proc. chce za swoją pracę mniej niż wcześniej.

20 proc. badanych odpowiedziało, że ich dochody znacznie wzrosły, dla 24 proc. wzrosły "nieznacznie", dla 18 proc. zostały na poziomie z poprzedniego roku, u 16 proc. nieco się zmniejszyły, a w przypadku 22 proc. "mocno spadły".

"Rynek fotografii w Polsce, mimo że jest dość duży - według naszych względnych szacunków zajmuje szóste miejsce w Europie - to faktycznie terra incognita" - mówi Volodymyr Rudov-Tsymbalist z MMNT. Jak wskazał, ankieta to pierwsza próba podejścia do tematu wpływu na branżę bieżącej sytuacji gospodarczej.

To efekt ogólnej inflacji. Ludzie odkładają sesje zdjęciowe do lepszych czasów

"Na branżę fotograficzną nieuchronnie wpływa inflacja. Z jednej strony, zmusza fotografów do podniesienia cen, a z drugiej, spadek siły nabywczej klientów negatywnie wpływa na popyt. Wydając więcej pieniędzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb, ludzie odkładają sesje zdjęciowe do lepszych czasów" - zauważa Rudov-Tsymbalist.

Jego zdaniem w czasach kryzysowych szansę na przetrwanie, a nawet zwiększenie zysków, mają ci fotografowie, którzy "zwinnie reagują na zmianę koniunktury". "Mogą pochwalić się dobrym portfolio oraz kreatywnym podejściem po pracy, potrafią znaleźć balans między ceną i jakością, szukają nowe narzędzia i sposoby na zdobycie klientów" - wskazał.

Gdzie fotograf szuka zleceń? Odpowiedzią teraz jest online

Jak dodał, najbardziej popularnym narzędziem promocji usług oraz pozyskiwania klientów dla fotografów jest Instagram, wskazany przez 59 proc. badanych. Za nim idą Facebook (43 proc.), własne strony internetowe (31 proc.) oraz "poczta pantoflowa" (24 proc.).

MMNT to platforma dla rezerwacji fotosesji online, założona w Polsce w maju 2022 r. Ponad 100 fotografów sprzedaje poprzez ten serwis swoje usługi.W drugiej połowie października platforma zapytała osoby świadczące usługi fotograficzne o popyt i ceny w branży. W ankiecie uczestniczyło 500 polskich fotografów i fotografek z doświadczeniem w branży, połowa z nich z ponad 5-letnim.

