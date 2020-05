Ponad 87 tys. przedsiębiorców z woj. śląskiego zwolnionych ze składek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zatwierdził zwolnienia z opłacania składek za marzec dla kolejnych firm. Pomoc objęła już ponad 87 tys. przedsiębiorców z województwa śląskiego na kwotę przekraczającą 181 mln zł - podała ta instytucja.

W całym kraju kwota zwolnienia przekroczyła 1,6 mld zł, a taką formą wsparcia objęto już 793 tys. biznesów w Polsce.

ZUS na rozpatrzenie wniosków ma czas do 30 dni po złożeniu dokumentów rozliczeniowych za ostatni miesiąc podlegający zwolnieniu. Wnioski mogą być składane za marzec, kwiecień i maj. "Wiemy jakie to ważne dla przedsiębiorców, dlatego traktujemy to priorytetowo. Wnioski o zwolnienie z opłacania składek rozpatrujemy sukcesywnie po złożeniu przez płatnika dokumentów rozliczeniowych za dany miesiąc objęty wnioskiem. W przypadku płatników zwolnionych z obowiązku przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS, po ich systemowym utworzeniu" - wyjaśniła regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa śląskiego Beata Kopczyńska.

Przypomnijmy, że ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać małe firmy zgłaszające do 9 osób do ubezpieczeń społecznych. Dotyczy ono składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

Wprowadzone zmiany w tarczy 2.0 przewidują również, że ze zwolnienia mogą skorzystać firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. W ich przypadku zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych. Krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek poszerzył się także o spółdzielnie socjalne. W ich przypadku nie ma znaczenia liczba osób zgłaszanych do ubezpieczeń. Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać również firmy założone w lutym i marcu. Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez firmę do 9 ubezpieczonych nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych.