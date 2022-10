Ponad milard złotych na rozwój stref przemysłowych

Samorządy z woj. dolnośląskiego otrzymały ponad 1 mld 300 mln zł na rozwój stref przemysłowych. Wsparcie trafi do gmin terenów dwóch stref ekonomicznych – legnickiej i wałbrzyskiej.

Dwie strefy ekonomiczne, a właściwie beneficjentami w tym wypadku są gminy, otrzymały więcej niż 1 mld 300 mln zł - powiedział wojewoda Jarosław Obremski.

Są to pieniądze na infrastrukturę, która ma zwiększyć konkurencyjność terenów na Dolnym Śląsku w absorpcji inwestycji zagranicznych - dodał.

Środki będą mogły być przeznaczone na usprawnienie transportu, naprawę dróg, stworzenie nowej sieci komunikacyjnej, naprawę, udoskonalenie, lub założenie nowego systemu energetycznego, czy wodno-kanalizacyjnego - wyjaśnił.

Samorządy z województwa dolnośląskiego otrzymały ponad 1 mld 300 mln zł na rozwój stref przemysłowych w ramach piątej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Wsparcie trafi do gmin znajdujących się na terenie dwóch stref ekonomicznych – legnickiej i wałbrzyskiej.

O szczegółach przyznanego dla Dolnego Śląska dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na rozwój stref przemysłowych poinformował na prasowym wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski.

Wojewoda podkreślił, że Dolny Śląsk jest jednym z największych beneficjentów konkursu, gdyż do regionu trafi ok. 25 proc. z ogólnej puli 5 mld zł.

"Wczorajsze wiadomości z Warszawy są dla Dolnego Śląska bardzo korzystne i ważne. Dwie strefy ekonomiczne, a właściwie beneficjentami w tym wypadku są gminy, otrzymały więcej niż 1 mld 300 mln zł. Są to pieniądze na infrastrukturę, która ma zwiększyć konkurencyjność terenów na Dolnym Śląsku w absorpcji inwestycji zagranicznych" - mówił.

Pieniądze można przeznaczyć na transport, drogi oraz system energetyczny lub wodno-kanalizacyjny

Środki te - jak wyjaśnił - będą mogły być przeznaczone na usprawnienie transportu, naprawę dróg, stworzenie nowej sieci komunikacyjnej, naprawę, udoskonalenie, lub założenie nowego systemu energetycznego, czy wodno-kanalizacyjnego. "Szczęście jest, że na Dolnym Śląsku są gminy, które mają jeszcze duże kawałki ziemi pod bardzo duże inwestycje" - dodał.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o rozwój Polski ponad podziałami politycznymi. 1 miliard 320 milionów zł dla Dolnego Śląska w ramach piątej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na rozwój stref przemysłowych. @LegnickaSSE, @WalbrzyskaSSE dziękuję za współpracę. pic.twitter.com/Wk67aLEKFm — Jarosław Obremski (@Obremski_) October 15, 2022

Prezes LSSE Przemysław Bożek zwrócił uwagę, że legnicka strefa, mimo że najmniejsza obszarowo, otrzyma z programu 917 mln zł. "Dwa strategiczne projekty i dwa strategiczne tereny. To jest gmina Kotla i gmina Głogów - ponad 350 mln, a także kolejna strategiczna dla nas podstrefa czyli Miękinia, Środa Śląska - też grubo ponad 200 mln. Do tego oczywiście miasto Legnica i rozwiązanie tematu ronda w istniejącej już strefie oraz gmina miejska Lubin, kolejny teren inwestycyjny" - tłumaczył.

"Tak się składa, że obszarowo jesteśmy najmniejszą strefą, ale dysponujemy trzema idealnymi gruntami, a także lokalizacjami pod inwestycje. To jest blisko 400 ha w Lubinie, to jest Miękinia, Środa Śląska i aglomeracja Głogów. Ten teren należy do KGHM-u, natomiast wspólnie uznaliśmy, że to jest najlepszy teren inwestycyjny. Jestem przekonany że najbliższa dekada w LSSE będzie przede wszystkim należała do Miękini, Środy Śląskiej, a także właśnie do aglomeracji Głogów" - podkreślił.

