Ponad miliard transakcji aplikacji mobilnej BLIK. Padł rekord

Zgodnie z najnowszymi danymi Polskiego Standardu Płatności (PSP), liczba transakcji wykonanych przy użyciu aplikacji BLIK od stycznia do końca listopada wyniosła 1 miliard.

Użytkownicy aplikacji mobilnych banków coraz chętniej korzystają z BLIKA. Polski Standard Płatności (PSP) podał w komunikacie, że liczba transakcji zrealizowanych od stycznia do końca listopada 2022 roku przekroczyła 1 miliard. Oznacza to, że sekundę przy użyciu aplikacji realizowane są 32 transakcje.

BLIK to metoda płatności dostępna dla klientów w niemal wszystkich polskich bankach. Można nim płacić w całym polskim e-commerce i coraz większej ilości globalnych platform, a także ponad 930 tysiącach terminali płatniczych i realizować operacje w 20 tysiącach bankomatów. W samym trzecim kwartale tego roku zbliżeniowo zapłacono 21,5 miliona razy.

- Zamykamy ten rok znaczącymi wzrostami we wszystkich usługach. Od początku istnienia systemy, czyli w niecałe 8 lat, zarejestrowaliśmy około 2,7 miliarda transakcji, z czego ponad 1 miliard miało miejsce w samym mijającym 2022 roku. To pokazuje skalę popularności BLIKA w Polsce i jest dla nas motywacją do dalszego rozwoju zagranicą. Naszą ambicją jest, aby BLIK stał się systemem płatności angażującym użytkowników europejskich aplikacji bankowych w zakresie szeroko rozumianych płatności cyfrowych - powiedział cytowany w komunikacie prezes PSP Dariusz Mazurkiewicz.

Na koniec września z BLIKA aktywnie korzystało około 12 milionów osób. Rekord transakcji padł 25 listopada gdy użytkownicy zapłacili nim 4,3 miliona razy, a łącznie z transakcjami typu P2P.

Udziałowcami PSP, który jest odpowiedzialny, za rozwój aplikacji mobilnej są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO BP oraz Mastercard.

