Ponad miliard złotych do wzięcia. Firmy mają ostatnią szansę na zgłoszenie się

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do 30 października 2023 roku przyjmuje wnioski o dofinansowanie innowacyjnych projektów w ramach konkursów: Ścieżka Smart oraz Ścieżka Smart na rzecz dostępności. Obydwa nabory adresowane są do dużych przedsiębiorstw, jednak aby uzyskać wsparcie muszą one zaplanować współpracę w małymi i średnimi przedsiębiorstwami w ramach przygotowanych projektów.

Konkursy realizowane są ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Wyróżnia je nowatorska formuła, elastyczność i przyjazne procedury. Program daje możliwość finansowania projektów kompleksowych, które przy okazji są dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw. To nowe podejście do inwestycji w innowacje.

- Każdy, kto chce odnieść sukces na rynku, wie, że nie liczy się tylko to, co dziś oferuje, ale również to, na czym oprze biznes za rok, dwa czy pięć lat. Dlatego tak ważna jest innowacyjność - kreowanie rozwiązań, które obecnie nie istnieją, a które zapewnią funkcjonowanie przedsiębiorstw i zyski w kolejnych latach. Wsparcie z funduszy unijnych pomaga w tworzeniu jutra, a tym samym wspiera konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i zyski w kolejnych latach. Zachęcam do składania wniosków w obecnie trwającym naborze dla firm - powiedział cytowany w komunikacie p.o. dyrektora NCBR Jacek Orzeł.

W naborach mogą wziąć udział duże przedsiębiorstwa samodzielnie występujące o wsparcie projektu. Zgodnie z przyjętymi kryteriami naboru firmy, które planują realizację przedsięwzięć związanych z innowacjami, zieloną transformacją lub cyfryzacją, muszą zaplanować współpracę z MŚP, po to, aby uzyskać dofinansowanie.

Budżet konkursu Ścieżka Smart wynosi 667 milionów złotych. Dofinansowanie będzie miało charakter dotacji i będzie udzielane w formie pomocy publicznej i pomocy de minimis. Na wdrożenia innowacyjne będzie udzielana dotacja warunkowa.

W przypadku Ścieżka Smart na rzecz dostępności do wykorzystania będzie 445 milionów złotych. Przedmiotem zgłaszanych w nim projektów musi być rozwiązanie problemów osób ze szczególnymi potrzebami, przyczyniające się do zwiększenia dostępności.

Wzrost dostępności może nastąpić poprzez zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier w budynkach, urządzeniach technicznych oraz rzeczywistości cyfrowej, produktach, usługach lub zaspokojenia szczególnych potrzeb tych osób.

Każdy projekt, który zostanie dofinansowany w naborze ogłoszonym przez NCBR, musi być zgodny z zakresem tematycznym konkursu oraz wpisywać się w co najmniej jedną tak zwaną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS). Ich lista dostępna jest na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.