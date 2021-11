Ponad milion zł otrzymał UMCS na badania polsko-chińskie

Ponad milion złotych uzyskał zespół badawczy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który wspólnie z chińskim Nanjing Agricultural znalazł się wśród laureatów programu Narodowego Centrum Nauki – Sheng 2.

Celem trzyletniego projektu polsko-chińskiego jest wykorzystanie odpadów ogrodniczych do produkcji biowęgla i flory bakteryjnej do rozkładania najpowszechniej występujących zanieczyszczeń w glebach rolniczych.



- Idea projektu jest taka, że mamy odpady, na przykład resztki żywnościowe, odpady rolnicze, z którymi nie wiadomo co robić. My to przerabiamy na biowęgiel, a później ten biowęgiel odpowiednio modyfikujemy i skolonizujemy bakteriami, żeby usunąć toksyczne zanieczyszczenia gleby czy wody - powiedziała prof. Bożena Czech z Instytutu Nauk Chemicznych UMCS, która kieruje zespołem badawczym.



Prace badawcze rozpoczną się na początku przyszłego roku i jest to kolejna współpraca polsko-chińska na lubelskiej uczelni. Od 2018 r. w Instytucie Nauk Chemicznych UMCS realizowany jest projekt modyfikacji biowęgla o wartości ponad 1,7 mln zł, a polskim zespołem badawczym kieruje prof. Patryk Oleszczuk. Z kolei w Instytucie Fizyki UMCS prof. Krzysztof Pomorski prowadzi grant dotyczący nisko i średnio-energetycznego rozszczepienia jąder atomowych o wartości prawie 1,4 mln zł.



Międzynarodowy konkurs dwustronny Sheng 2 na polsko-chińskie projekty badawcze organizowany jest przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z chińską agencją National Natural Science Foundation of China. W drugim konkursie na polsko-chińskie projekty badawcze wsparcie finansowe otrzymało łącznie 18 projektów.

